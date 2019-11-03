موعد مباراتى المصري وبيراميدز بالكونفيدرالية والقنوات الناقلة

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري فى مواجهة سهلة عندما يلعب أمام كوتى دى بطل سيشيل بملعب الجيش بالسويس، فى إطار لقاءات إياب دور الـ 32 مكرر من منافسات الكونفيدرالية الإفريقية.



ويسعى المصري البورسعيدى ، بقيادة مدربه إيهاب جلال إلى تحقيق فوز كاسح اليوم على حساب كوتى دى ومواصلة النتائج المميزة ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية بعد الفوز عليه فى مباراة الذهاب بأربعة أهداف دون رد .



ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة فى تمام الساعة الثالثة مساء وسيتم إذاعتها عبر قناة أون سبورت .



ويلتقى بيراميدز فمع يانج أفريكانز التنزانى بملعب الدفاع الجوى وشهدت الأيام الماضية تركيزا كبيرا من قبل بيراميدز لمواجهة اليوم من أجل تجنب المفاجآت ومواصلة الأداء القوى بعد الفوز الذى حققه فى مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف.



وتنطلق أحداث بيراميدز مع يانج أفريكانز فى تمام الساعة الثامنة مساء وسيتم إذاعتها عبر أون سبورت .