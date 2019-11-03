Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

موعد مباراتى المصري وبيراميدز بالكونفيدرالية والقنوات الناقلة

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 12:01 م
شعار الكونفيدرالية
شعار الكونفيدرالية الإفريقية
Advertisements
عمرو الحلوانى
يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري فى مواجهة سهلة عندما يلعب أمام كوتى دى بطل سيشيل بملعب الجيش بالسويس، فى إطار لقاءات إياب دور الـ 32 مكرر من منافسات الكونفيدرالية الإفريقية.

ويسعى المصري البورسعيدى ، بقيادة مدربه إيهاب جلال إلى تحقيق فوز كاسح اليوم على حساب كوتى دى ومواصلة النتائج المميزة ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية بعد الفوز عليه فى مباراة الذهاب بأربعة أهداف دون رد .

ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة فى تمام الساعة الثالثة مساء وسيتم إذاعتها عبر قناة أون سبورت .

ويلتقى بيراميدز فمع يانج أفريكانز التنزانى بملعب الدفاع الجوى وشهدت الأيام الماضية تركيزا كبيرا من قبل بيراميدز لمواجهة اليوم من أجل تجنب المفاجآت ومواصلة الأداء القوى بعد الفوز الذى حققه فى مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف.

وتنطلق أحداث بيراميدز مع يانج أفريكانز فى تمام الساعة الثامنة مساء وسيتم إذاعتها عبر أون سبورت .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد مباراة بيراميدز ويانج افريكانز في الكونفيدرالية الأفريقية

أول تعليق من بيراميدز على مواجهة يانج افريكانز فى الكونفدرالية ..فيديو

بث مباشر.. مباراة بيراميدز ويانج أفريكانز في الكونفدرالية

بعد الفوز فى تنزانيا.. موعد مباراة العودة بين بيراميدز ويانج أفريكانز بالكونفدرالية

المصري في نزهة كروية أمام كوتي السيشيلي بالكونفيدرالية الأفريقية اليوم

بيراميدز فى مواجهة قوية أمام يانج أفريكانز بالكونفيدرالية اليوم

ترشيحاتنا

بيراميدز فى مواجهة قوية أمام يانج أفريكانز بالكونفيدرالية اليوم

سلمى حايك تشعل انستجرام بهذه الإطلالة

هل هناك كفارة عن الصلوات الفائتة ؟ الإفتاء تجيب

سمية الخشاب: أحمد سعد حصل على حكم حبسي من تحت لتحت.. فيديو

بعد إصابة محمد منير .. 5 أعراض لـ الانزلاق الغضروفي

السلام على الميت عند القبر.. الإفتاء: يعرف زيارة الحي له ويرد عليه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شئ لا يصدقه عقل.. العثور على سيارة كورفيت مسروقة من 40 عاما

بـ 5 جنيه وفي 15 دقيقة.. تخلصي من البواسير بدون جراحة

العقارات المائلة.. قنبلة موقوتة تهدد حياة السكان في 4 محافظات