اكتتاب أرامكو.. ماذا قال رئيس عملاق صناعة النفط بالسعودية عن طرح أسهم الشركة في تداول

وتحدث أمين الناصر عن إعلان شركة أرامكو نيّتها للطرح العام الأوّلي في سوق "تداول"، والذي يشكّل تحوّلًا تاريخيًا في مسيرة الشركة، وتحولا تاريخيا في مسيرتها.





أعرب رئيس شركة أرامكو عملاق صناعة النفط في المملكة العربية السعودية، وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر، عن فخره واعتزازه برؤية طرح الشركة في سوق الأسهم المالية السعودي "تداول".وأعلن رئيس "أرامكو" عن طرح أسهم الشركة الأكبر في الشرق الأوسط في السوق المالية السعودية "تداول" إيذانا ببدء مرحلة جديدة ومهمة في تاريخ الشركة.وقال: "لا شك أن رؤيتنا تتمثل في أن تصبح أرامكو السعودية أكبر شركة متكاملة للطاقة والكيميائيات في العالم"، مؤكدا أن الشركة تسعى للعمل وفق منظومة تشغيلية آمنة ومستدامة وموثوقة.وأضاف الناصر أن إنتاج الشركة بلغ اليوم تقريبا واحدا من كل ثمانية براميل نفط خام على مستوى العالم، وتتميز الشركة بأنها الأقل تكلفة والأعلى موثوقية والأدنى في مستوى الانبعاثات الكربونية.وتابع رئيس أرامكو قائلا: "نسعى لخلق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا عبر المحافظة على موقعنا المتفوق في إنتاج النفط الخام والغاز، كما نسعى لتنمية أعمالنا بشكل مربح للحصول على قيمة إضافية عبر تكامل سلسلة القيمة للموارد الهيدروكربونية".واستطرد: "وتتميز أرامكو السعودية بقدرتها في الأداء التشغيلي والانضباط المالي وبمركزها المالي القوي والمرن والشركة عامة على تقديم القيمة لعملائها وشركائها وممثلها الرئيسي، ممثلا في حكومة المملكة وقريبا لمساهميها الجدد".وأكد أن هذه اللحظة تشكل تحولا في مسيرة "أرامكو" السعودية ولدي الثقة في مستقبل الشركة بعد طرح أسهمها في السوق العام، وكلنا حماس وتفاؤل بالمستقبل الذي نبدأه الآن.