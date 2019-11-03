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أخبار البلد

81 متدرباً.. بدء الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 12:13 م
صدى البلد
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كتب محمد عبد المنعم
استقبلت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأحد، الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، المكونة من 81 متدربا من العاملين بالقطاع الحكومي للدولة، وتستمر الدراسة به لمدة 8 شهور، بمقر الأكاديمية.

البرنامج يهدف إلى بناء كوادر كفء للدولة والقادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتحويل نمط التفكير التقليدي إلى نمط أكثر حداثة متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة. كما أنه يوفر للمتدربين المعرفة والأدوات والمهارات ذات الصلة لتعريفهم بجميع جوانب الإدارة العامة، من خلال المحاضرات، وورش عمل، وتدريب عملى، وزيارات خارجية، ومشروعات التخرج.

ويتماشى البرنامج مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 التي تركز على ثلاثة محاور رئيسية؛ الاقتصاد والبيئة والبعد الاجتماعي مع توفير اهتمام خاص لفئات محددة من المجتمع بما في ذلك الشباب والنساء و ذوي الإعاقة.

وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

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