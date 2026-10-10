رئيس وزراء ماليزيا: مساعداتنا لغزة لا تقارن بما قدمته وتقدمه مصر

قال رئيس وزراء ماليزيا ، إن المساعدات التي قدمتها بلاده إلى قطاع غزة لا تقارن بالمساعدات التي قدمتها وتقدمها مصر للقطاع، مشيرًا إلى حجم الدور المصري في تقديم الدعم للفلسطينيين.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الماليزي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، في سياق حديثه عن مصر وإسهاماتها في عدد من المجالات، مؤكدًا أن الدور المصري يمتد إلى جانب المساعدات المقدمة إلى غزة، ليشمل مجالات التعليم والطب والهندسة والتكنولوجيا.

وأشار رئيس الوزراء الماليزي، إلى أن مصر أسهمت على مدار قرون في تعليم آلاف المواطنين الماليزيين، موضحًا أن كثيرًا من أبناء بلاده درسوا في جامعات مصرية، من بينها الأزهر والقاهرة وعين شمس والإسكندرية.

كما أكد استفادة ماليزيا من الخبرات المصرية في مجالات علمية متعددة، في إشارة إلى عمق العلاقات التي تجمع البلدين وتنوع مجالات التعاون بينهما.