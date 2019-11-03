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اقتصاد

عمر نصار: نحتاج الى 40 ٪؜قيمة مضافة لأي منتج يتم تصديره

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 02:50 م
وزير الصناعة خلال
وزير الصناعة خلال مشاركته بمؤتمر أخبار اليوم
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محمد يحيى و ولاء عبد الكريم تصوير عمرو سيد
قال المهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة:إننا وضعنا خطة لنفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وكان هدفنا أسواق شرق افريقيا وشمال افريقيا وعدد من الدول العربية الأخرى.

وأضاف نصار- خلال كلمته بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي اليوم- أننا بخلاف هذه الأسواق لدينا خطة لتصدير منتجاتنا في وسط آسيا .

واشار إلى وجود عدد من العقبات لهذه الأسواق متمثلة في الشحن والنقل وخاصة في منطقة غرب افريقيا ويضطر المصدر بالتوجه الى الساحل الفرنسي ثم النزول بالمراكب إلى دول غرب افريقيا وهذا تكلفته عالية .

ونوه الى وجود مشاكل في تخزين البضائع ولدينا بعض المشاكل في التمويل .

وأوضح أنه حتى نصل إلى نتائج إيجابية في التصنيع لابد ان نصل الى نسبة ٤٠٪؜ قيمة مضافة مصرية في كل منتج يتم تصديره.
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