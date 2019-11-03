مهرجان القاهرة السينمائي يمنح منة شلبي جائزة فاتن حمامة للتميز بدورته الـ41

يمنح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الفنانة منة شلبي، جائزة فاتن حمامة للتميز، في افتتاح الدورة 41، التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 29 نوفمبر الحالي، وذلك تقديرا لمسيرتها الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة.



وقال محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، إن عدد قليل من الممثلين فقط يستحق التكريم بجائزة تحمل اسم سيدة الشاشة، ولذلك هذا العام يسعد مهرجان القاهرة السيمائي أن يمنح جائزة فاتن حمامة للتميز للفنانة منة شلبي، التي تتميز بانتقاء أدوارها، والجرأة في طرق الأبواب غير المعتادة، لتصبح في وقت قياسي واحدة من أهم ممثلات جيلها.



وأكد "حفظي"، أن منة شلبي، قد ينافسها في النجومية عدد من بنات جيلها، ولكنها في حب السينما اختارت أن تكون الأكثر إخلاصا وتمسكا، وبالتالي كانت السينما أيضا أكثر تمسكا بها، فاستحقت أن تكون المكرمة بجائزة التميز في افتتاح الدورة 41.



قالت الفنانة منه شلبي "خلال السنوات الأخيرة تلقيت الكثير من التكريمات داخل وخارج مصر، ورغم أنني أعتز بها جميعا وأعتبرها دفعة كبيرة لمواصلة مسيرتي الفنية، إلا أن تكريمي من مهرجان بلدي، سيبقى في مكانة خاصة، لا ينازعه أحد عليها".



وأعربت "شلبي" عن اعتزازها بمهرجان القاهرة قائلة: "عندما كنت ممثلة جديدة تمنيت أن أحصل على دعوة لحضور افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي يكتب عليها اسمي، ربما يكشف ذلك عن حجم سعادتي وفخري بتلقي دعوة من نفس المهرجان بعد 20 سنة سينما، يكتب عليها المكرمة منه شلبي، ويزيد من سعادة قلبي والإحساس بالفخر أن هذه الجائزة الكبيرة، تحمل اسم الفنانة الاستثنائية فاتن حمامة التي أتشرف أنني أنتمي لنفس مهنتها".



وأكدت: أن اختيارها للتكريم في مهرجان القاهرة العريق، جعلها تشعر بأن المجهود الذي بذلته خلال مشوارها السينمائي لم يذهب هباء، موضحة أن هذا التقدير من مهرجان كبير بحجم القاهرة السينمائي، يشجعها على التمسك بتقديم الأفضل في أعمالها القادمة.



واختمت: إن مصر بلد كبيرة في الفن والثقافة والفكر، و"القاهرة السينمائي" هو المهرجان الأهم والأكثر عراقة ويتمتع بتاريخ طويل وكبير، لدرجة أن نجوم الفن الكبار في الماضي، كانوا يوقفون التصوير يوم افتتاحه كل عام ليحتفلوا بصناعة السينما، معربة عن سعادتها بإدارته الحالية التي تعمل جاهدة على استعادة بريقه، ووضعه في المكانة التي يستحقها بين مهرجانات المنطقة والعالم.



منة شلبي، ممثلة مصرية، استطاعت أن تجمع بين بطولة الأفلام التي تنافس على صدارة شباك التذاكر، وتقديم أعمال مغايرة تحظى باهتمام نقدي، وتحقق الجوائز في المهرجانات.



بدأت مسيرتها الفنية عام 2001 بالمشاركة في مسلسل "حديث الصباح والمساء" المأخوذ عن قصة أديب نوبل نجيب محفوظ، وفي العام نفسه كتبت شهادة ميلادها السينمائية بالمشاركة في فيلم "الساحر" للمخرج الراحل رضوان الكاشف، ومنذ هذه اللحظة حرصت على تقديم أعمال ذات قيمة، أبرزها فيلم "بحب السيما" للمخرج أسامة فوزي عام 2004، وفي العام نفسه قدمت "أحلى الأوقات" للمخرجة هالة خليل، وفي 2005 قدمت "بنات وسط البلد" مع المخرج الراحل محمد خان، تبعته بفيلم "عن العشق والهوى" لـكاملة أبو ذكري عام 2006 .



وفي عام 2007 اختارها المخرج المصري العالمي يوسف شاهين لبطولة آخر أفلامه "هي فوضى"، الذي نافس في مهرجان فينيسيا، كما شاركت في فيلم "ميكروفون" عام 2010 للمخرج أحمد عبد الله السيد، وكان من أوائل الأفلام العربية التي تسلط الضوء على عالم الموسيقى المستقلة، وقد شارك الفيلم في أكثر من 50 مهرجان دولي من بينها تورنتو، كما احتل المركز 95 في قائمة أهم 100 فيلم عربي التي أصدرها مهرجان دبي السينمائي الدولي.



وفي عام 2012 تعاونت منة شلبي مع المخرج المصري الكبير يسري نصر الله في فيلم "بعد الموقعة"، الذي أعاد السينما المصرية إلى مسابقة مهرجان كان السينمائي بعد 15 عامًا من الغياب، قبل أن تكرر التعاون معه عام 2016 في فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن" الذي كان عرضه العالمي الأول في مهرجان لوكارنو.



وشهد عام 2016 تحقيق منة شلبي رقمًا قياسيًا بحصولها على جائزة أفضل ممثلة 10 مرات عن دورها في فيلم "نوراة"، تضاف الى عشرات الجوائز التي حصدها الفيلم في المهرجانات المحلية والدولية.



وتعاونت منة شلبي مع المخرج مروان حامد في فيلمين، هما الأصليين ععام 2017، ثم "تراب الماس" عام 2018المأخوذ عن الرواية الأكثر مبيعًا التي تحمل الاسم نفسه للكاتب أحمد مراد، أما أحدث أفلامها كان "خيال مآتة" في موسم عيد الأضحى 2019، من إخراج خالد مرعي.



وتمتلك منة شلبي مسيرة حافلة بالجوائز في المهرجانات الدولية والمحلية، فبالإضافة إلى جوائزها عن فيلم نوارة، فازت بعشرات الجوائز عن أدوارها في أفلام "الساحر" و"عن العشق والهوى" و"بنات وسط البلد" و"هي فوضى"، كما منحها الجمهور لقب أفضل ممثلة في عدة استفتاءات أجرتها صحف وإذاعات مصرية وعربية.



مشاركة منة شلبي في المهرجانات لا تتوقف عند المنافسة بالأفلام وحصد الجوائز، ولكنها امتدت للمشاركة في عضوية لجنة تحكيم المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي، والمسابقة الرسمية بـأيام قرطاج السينمائية، وكذلك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة في مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد