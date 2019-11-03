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رياضة

الدوري الإنجليزي.. لوكاس مورا يقود تشكيل توتنهام أمام إيفرتون

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 05:49 م
لوكاس مورا مهاجم
لوكاس مورا مهاجم توتنهام
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إسماعيل محمود
أعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير، تشكيل فريقه، وذلك لملاقاة نظيره نادي إيفرتون، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي.

وشهد التشكيل خروج هاري كين من قائمة المباراة بسبب إصابة لحقت به اليوم.

وجاء التشكيل كالآتي :

في حراسة المرمى : جازانيجا

خط الدفاع : أوريير - ألدرفيرلد - سانشيز - دافيز

خط الوسط:سيسوكو - ندومبلي - إيريكسن - ديلي ألي

خط الهجوم: سون هيونج مين - لوكاس مورا

ويحتل نادي توتنهام هوتسبير المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة، بينما يحتل إيفرتون المركز السابع عشر برصيد 10 نقاط.
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