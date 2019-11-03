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اقتصاد

رئيس الهيئة يكشف الإنجازات المحيطة بمحور قناة السويس

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 07:22 م
محور قناة السويس
محور قناة السويس
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محمد صبيح - محمد يحيى
قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم إنشاء ٥ أنفاق و٥ كباري في منطقة الإسماعيلية وقناة السويس بالإضافة للمعديات، مشيرا إلى التنمية والصناعات الناشئة من حفر قناة السويس الجديدة والموارد الجديدة.

وذكر أنه تم إنشاء العديد من محطات المياه وإنشاء مزارع سمكية وفرت ١٠ آلاف فرصة عمل، موضحا أن مرور السفن في القناة كان يستغرق ٢٢ ساعة والقناة الجديدة قلصته لـ١٠ ساعات فقط.

وأكد أن القناة الجديدة أعطت تنمية وحياة وأملا ونشأ حولها محور قناة السويس ومدن جديدة وفرص عمل.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، افتتح السبت 2 نوفمبر فعاليات مؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادي السادس، بحضور عدد كبير من الوزراء والمسئولين، ورجال الصناعة، ورجال الأعمال، والخبراء في كافة القطاعات.

وتتضمن فعاليات المؤتمر الذي يستمر يومين، 8 جلسات عامة وقطاعية تناقش قضايا الاستثمار، والتصنيع، والتصدير، والتنمية العمرانية، ومستقبل قطاع الأعمال العام، والصناعات الرقمية، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وصناعة الدواء.

يذكر أنه في إطار التمهيد والتحضير لجلسات المؤتمر، تم عقد 8 جلسات تحضيرية، بحضور عدد من الصناع والمستثمرين ورجال الأعمال، تناولت عددا من القضايا الاقتصادية الساخنة، فى مقدمتها ملفات التصنيع والتصدير، والنقل، واللوجستيات، والتنمية العمرانية، والسياسات النقدية، والمالية، وقطاع الأعمال العام، مع مناقشة المطالبات بأهمية إعلان عام 2020 للصناعة المصرية، وتعيين نائب لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية.

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