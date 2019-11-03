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أخبار البلد

وزير الأوقاف لـ رئيس المحكمة الدستورية العليا: نقدر الدور العظيم لقضائنا الوطني

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 07:14 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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محمد صبري عبد الرحيم
استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأحد، المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا.

وأطلعه الوزير، على جهود الوزارة في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، ومواجهة الفكر المتطرف.

كما أهداه الوزير درع وزارة الأوقاف ومجموعة من إصدارات وزارة الأوقاف الحديثة في مجال تجديد الخطاب الديني، مثمنًا ومقدرًا جهود سيادته والدور الوطني للمحكمة الدستورية وسائر مؤسساتنا القضائية الشامخة.
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