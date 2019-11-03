ثانى ضحايا المظاليم .. سمير كمونة يستقيل من تدريب المنيا بعد ثنائية بني سويف

تقدم سمير كمونة بإستقالته من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا بعد تعرضه للخسارة بثنائية أمام فريق بني سويف في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة الصعيد .



وعانى فريق المنيا من فقدان النقاط مبكرا حيث تعادل في الجولة الاولى امام سوهاج سلبيا وبعدها خسر امام فريق الالومنيوم بهدف دون رد .



ويحتل فريق المنيا المركز الأخير في جدول ترتيب مجموعة الصعيد برصيد نقطة وحيدة .

