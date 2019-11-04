الشباب والرياضة تحتضن 17 دولة للمشاركة بالملتقى الكشفي للطلائع العرب والأفارقة

تستعد وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية للطلائع" بالتعاون مع الاتحاد العام للكشافة والمرشدات، لتنفيذ فعاليات الملتقى الكشفي لطلائع العرب والافارقة، خلال الفترة من 4 حتى 8 نوفمبر الجاري ، بمحافظة الإسكندرية للمرحلة السنية من 12 حتى 15 سنة، ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الشباب والرياضة لدعم التواصل بين طلائع مصر والوطن العربي والقارة الأفريقية وبمناسبة إعلان أسوان عاصمة الشباب الأفريقي 2019 .



يشارك بالملتقى 17 دولة عربية وإفريقية (اليمن، لبنان، فلسطين، مصر، سوريا ، الصومال،جنوب السودان،جنوب أفريقيا،إرتريا،تشاد،جزر

القمر،غنيا،بوركينافاسو،بوروندي،زيمبابوي،نيجيريا،أوغندا).



يهدف الملتقى إلى تأكيد دور مصر رعاية النشء من خلال الأنشطة الكشفية بالإضافة إلى إثراء الحركة الكشفية العربية الأفريقية وتبادل الخبرات بين الطلائع المشاركين في الملتقى وتوحيد المفاهيم الكشفية بين طلائع مصر وطلائع العرب وافريقيا.



تتضمن فعاليات الملتقى ورش عمل متنوعة ومسابقات كشفية والعديد من الزيارات مثل مكتبة الإسكندرية وقلعة قايتباي وأنشطته رياضية.