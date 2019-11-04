أنا عاطف معاكم... فيلم الناظر يشعل السوشيال ميديا ويتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #فيلم_الناظر بعد تداول عدد من المقاطع الكوميدية بالفيلم.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :
أيه الحكايه
كل شويه فيلم قديم يتصدر تويتر ويختفى
من شويه كان أسماعيل ياسين
وحاليا فيلم الناظر
أمتى بقى نشوف هاش تاج عن فيلم تايتانك ههههههههههههههههههههه
بتفرج ع فيلم الناظر وواضح كدا ان الجو فيه حاجه غريبه 😂😂😂
مبزهقش من فيلم الناظر و لو بيتعاد للمرة الألف 🤓
فيلم الناظر ترند دلوقتي
اكتر فيلم بحبه و لا يمكن ازهق منه
انا عاطف معاكم في المدرسة 😂 😂
#الصبحبالليل
فيلم الناظر شغال والسهره هتحلو 😂😂😂😂
#فيلم_الناظر إزاي تعيش سعيد، البرود هو كلمة السر!
رياكشنات عاتيف😂😍
#فيلم_الناظر
الفيلم دا كان ومازال قادر يضحكني ف كل مره بشوفه فيها مهما عدي عليه الزمن
#فيلم_الناظر
#فيلم_الناظر
انت عاطف في نفسك وانت متعرفش😂
ياجدعان فيلم الناظر ف حته تانيه والله😂❤️
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :
أيه الحكايه
كل شويه فيلم قديم يتصدر تويتر ويختفى
من شويه كان أسماعيل ياسين
وحاليا فيلم الناظر
أمتى بقى نشوف هاش تاج عن فيلم تايتانك ههههههههههههههههههههه
بتفرج ع فيلم الناظر وواضح كدا ان الجو فيه حاجه غريبه 😂😂😂
مبزهقش من فيلم الناظر و لو بيتعاد للمرة الألف 🤓
فيلم الناظر ترند دلوقتي
اكتر فيلم بحبه و لا يمكن ازهق منه
انا عاطف معاكم في المدرسة 😂 😂
#الصبحبالليل
فيلم الناظر شغال والسهره هتحلو 😂😂😂😂
#فيلم_الناظر إزاي تعيش سعيد، البرود هو كلمة السر!
رياكشنات عاتيف😂😍
#فيلم_الناظر
الفيلم دا كان ومازال قادر يضحكني ف كل مره بشوفه فيها مهما عدي عليه الزمن
#فيلم_الناظر
#فيلم_الناظر
انت عاطف في نفسك وانت متعرفش😂
ياجدعان فيلم الناظر ف حته تانيه والله😂❤️