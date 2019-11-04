أنا عاطف معاكم... فيلم الناظر يشعل السوشيال ميديا ويتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #فيلم_الناظر بعد تداول عدد من المقاطع الكوميدية بالفيلم.



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :



‏أيه الحكايه

كل شويه فيلم قديم يتصدر تويتر ويختفى

من شويه كان أسماعيل ياسين

وحاليا فيلم الناظر

أمتى بقى نشوف هاش تاج عن فيلم تايتانك ههههههههههههههههههههه



‏‎بتفرج ع فيلم الناظر وواضح كدا ان الجو فيه حاجه غريبه 😂😂😂



‏مبزهقش من فيلم الناظر و لو بيتعاد للمرة الألف 🤓

‏فيلم الناظر ترند دلوقتي

اكتر فيلم بحبه و لا يمكن ازهق منه

انا عاطف معاكم في المدرسة 😂 😂

‎#الصبحبالليل





‏فيلم الناظر شغال والسهره هتحلو 😂😂😂😂



‏‎#فيلم_الناظر إزاي تعيش سعيد، البرود هو كلمة السر!



‏رياكشنات عاتيف😂😍

‎#فيلم_الناظر



‏الفيلم دا كان ومازال قادر يضحكني ف كل مره بشوفه فيها مهما عدي عليه الزمن

‎#فيلم_الناظر



‏‎‏‎#فيلم_الناظر

انت عاطف في نفسك وانت متعرفش😂



‏ياجدعان فيلم الناظر ف حته تانيه والله😂❤️





