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فن

أنا عاطف معاكم... فيلم الناظر يشعل السوشيال ميديا ويتصدر تويتر

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 06:56 ص
فيلم الناظر
فيلم الناظر
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #فيلم_الناظر بعد تداول عدد من المقاطع الكوميدية بالفيلم.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

‏أيه الحكايه
كل شويه فيلم قديم يتصدر تويتر ويختفى
من شويه كان أسماعيل ياسين
وحاليا فيلم الناظر
أمتى بقى نشوف هاش تاج عن فيلم تايتانك ههههههههههههههههههههه

‏‎بتفرج ع فيلم الناظر وواضح كدا ان الجو فيه حاجه غريبه 😂😂😂

‏مبزهقش من فيلم الناظر و لو بيتعاد للمرة الألف 🤓
‏فيلم الناظر ترند دلوقتي
اكتر فيلم بحبه و لا يمكن ازهق منه
انا عاطف معاكم في المدرسة 😂 😂
‎#الصبحبالليل


‏فيلم الناظر شغال والسهره هتحلو 😂😂😂😂

‏‎#فيلم_الناظر إزاي تعيش سعيد، البرود هو كلمة السر!

‏رياكشنات عاتيف😂😍
‎#فيلم_الناظر

‏الفيلم دا كان ومازال قادر يضحكني ف كل مره بشوفه فيها مهما عدي عليه الزمن
‎#فيلم_الناظر

‏‎‏‎#فيلم_الناظر
انت عاطف في نفسك وانت متعرفش😂

‏ياجدعان فيلم الناظر ف حته تانيه والله😂❤️


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