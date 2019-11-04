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رياضة

نجم مانشستر سيتي مهدد بالغياب عن موقعة ليفربول

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 10:36 ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
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إسراء أشرف
بات الإسباني ديفيد سيلفا، لاعب مانشستر سيتي، مهددًا بالغياب عن مواجهة ليفربول، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

وسئل جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عما إذا كان سيلفا سيشارك في مباراة الفريق المقبل أمام ليفربول، ليرد قائلًا: "لا أعتقد ذلك، أنه يعاني من مشكلة عضلية".

وأضاف جوارديولا في تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "لم أتحدث مع الطبيب، ولكن عندما يكون لديه مشكلة عضلية ولا يستطيع أن يلعب أكثر من دقيقةـ فهذا بسبب أنه يعاني من شيء ما".

وتابع: "عندما تكون مشكلة عضلية فإن الأمر يتطلب من 10 إلى 12 يومًا على الأقل".

ويُعد سيلفا من أهم اللاعبين في صفوف مانشستر سيتي، ولن يُخاطر به جوارديولا، لكي لا يفقد سلاحًا مهمًا في المباريات المقبلة.

ويحتل مانشستر سيتي وصافة الدوري الإنجليزي، حيث يتأخر بـ 6 نقاط عن ليفربول الذي يحتل الصدارة برصيد 31 نقطة.
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