خوف وهلع فى البحرين.. جرثومة السلمانية تهدد حياة المواطنين

أثار تداول أنباء حول انتشار ما يعرف بـ "جرثومة السلمانية"، فى البحرين حالة من الخوف والفزع لدى المواطنين.



وكشفت وزارة الصحة البحرينية حقيقة الأنباء التى تم تداولها على نطاق واسع وتسببت في حالة من الخوف وتواتر الأحاديث حول الإصابة بها ومخاطرها.



وحسب ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية عن الدكتورة صفاء الخواجة استشارية الأمراض المعدية ورئيسة قسم مكافحة العدوى، أكدت أن وزارة الصحة نفت وجود ما يسمى بجرثومة السلمانية، وأن الأمر لا يستدعي الاستنفار والتهويل.



وأشارت الخواجة، إلى أنه بناءً على إحصائيات قسم الأحياء الدقيقة المختبرية في مجمع السلمانية الطبي "لم يتم رصد أي جرثومة جديدة في هذا العام أو الأعوام السابقة، وما يتم رصده في المجمع هي نفس الجراثيم المعروفة في جميع أنحاء العالم بنفس المعدلات".



وبينت عدم وجود أي نوع من الجراثيم تم رصدها في أجهزة التكييف، وأن هناك تقييما دوريا ومراقبة لنظام التكييف في السلمانية من قبل قسم الهندسة والصيانة حسب المعايير العالمية الموصي بها.



وتابعت، "وحدات العناية الحرجة في المجمع تخضع بأكملها لنظام تهوية خاص منفصل عن بقية المجمع لضمان سلامة المرضى المنومين في تلك الوحدات".



وأشارت الوكالة البحرينية، إلى أن مشكلة انتقال العدوى في المستشفيات أمر متعارف عليه في الأوساط الطبية وتتواجد في جميع أنحاء العالم بما فيها الدول المتقدمة وفي أفضل مؤسسات الرعاية الصحية، خصوصا في الوحدات الحرجة مثل وحدات العناية القصوى وبالأخص وحدات العناية القصوى للأطفال الخدج الذين يكونون أكثر عرضة للإصابة بالعدوى بسبب أنهم غير مكتملي النمو مما يؤثر سلبا على جهاز المناعة لديهم.



وأوضحت أن مشكلة انتقال العدوى في المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة في البحرين مثلها مثل أي منشأة صحية أخرى في العالم التي قد تتعرض لمثل هذه العدوى، وتجرى التدابير اللازمة لها بوضع الخطط والإجراءات التنفيذية المستقبلية للخطط الاحترازية والوقاية.



ولفتت الدكتورة صفاء الخواجة، إلى أن وزارة الصحة أولت اهتماما كبيرا لترسيخ برنامج مكافحة العدوى في المستشفيات، مبينة بأن البرنامج يسعى إلى ضمان مراقبة بيئة المستشفيات بما يحقق أدنى مستوى من مخاطر انتقال العدوى للمرضى، والعاملين، والزائرين، عن طريق جعل مكافحة العدوى وإجراءات النظافة الصحية محور جميع الممارسات الإدارية والسريرية داخل المستشفى وجعله مسئولية كل فرد يعمل بالمنشأة الصحية.