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ديني

حكم دفن الميت مع أقاربه.. الإفتاء: يجوز بشرط

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 11:04 ص
دفن الميت مع أقاربه
دفن الميت مع أقاربه
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يارا زكريا
قالت دار الإفتاء المصرية: إنه يستحب دفن الأقارب في مكان واحد مع مراعاة الفصل بين الرجال والنساء؛ لأن ذلك أسهل لزيارتهم والتَّرَحُّم عليهم.

وأوضحت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: «ما حكم دفن الأقارب فى مقبرة واحدة» أن جمهور الفقهاء صرحوا بأنه يجوز جمع الأقارب في الدفن في مكان واحد، مستدلين بما روى عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم- فى ذلك .

وتابعت أنه روى عن كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ الْمَدَنِيِّ عَنْ الْمُطَّلِبِ قَوله: لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ أُخْرِجَ بِجَنَازَتِهِ فَدُفِنَ؛ فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ- رَجُلًا أَنْ يَأْتِيَهُ بِحَجَرٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ حَمْلَهُ، فَقَامَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ-، وَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ، قَالَ كَثِيرٌ: قَالَ الْمُطَّلِبُ: قَالَ الَّذِي يُخْبِرُنِي ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ-: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ ذِرَاعَيْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ- حِينَ حَسَرَ عَنْهُمَا، ثُمَّ حَمَلَهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَأْسِهِ وَقَالَ: «أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي، وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي»، أخرجه أبو داود في "سننه".

وأشارت إلى ما قاله الإمام النووي في "روضة الطالبين وعمدة المفتين": [قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالأَصْحَابُ رَحِمَهُمُ اللهُ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يُجْمَعَ الأَقَارِبُ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ مِنَ الْمَقْبَرَةِ] .

وذكرت أيضًا قول الإمام ابن قدامة في "المغني": [وَجَمْعُ الأَقَارِبِ فِي الدَّفْنِ حَسَنٌ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم لَمَّا دَفَنَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ رضي الله عنه: «أَدْفِنُ إلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِهِ»، وَلأَنَّ ذَلِكَ أَسْهَلُ لِزِيَارَتِهِمْ، وَأَكْثَرُ لِلتَّرَحُّمِ عَلَيْهِمْ، وَيُسَنُّ تَقْدِيمُ الأَبِ ثُمَّ مَنْ يَلِيهِ فِي السِّنِّ وَالْفَضِيلَةِ إذَا أَمْكَنَ].

حكم منع أحد الأقارب من الدفن في مقابر العائلة
قال الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر السابق إنه لا يجوز شرعا منع أحد الأشخاص لأفراد عائلته من الدفن في مقبرة العائلة أو حتى مقبرته الشخصية لافتا إلى أن هذه الأرض ملك لله فلا يجوز لأحد فعل ذلك. 

وأضاف أثناء الإجابة على متصلة تقول:" اشتريت مقبرة من مالي الخاص لدفن شقيقي الأكبر بها فهل يجوز لي منع إحدى قريباتي من الدفن بها؟. قائلا: لا يحق لك هذا فستر الميت أفضل عند الله من ستر الحي ولكي أجر وثواب ستر الميت فكل شخص يدفن من أقاربك بهذه المقبرة ستنالي ثوابه إلى جانب رضا الله عنك. 


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