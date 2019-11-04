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برلمان

نائب: الملصق الإلكتروني يقضي على مافيا سرقة السيارات ويرسخ سيادة القانون

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 12:30 م
محمد عبد الله زين
محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل
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معتز الخصوصى
أكد محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، أهمية الملصق الإلكتروني في الحد من عمليات سرقة السيارات، والتي انتشرت بشكل كبير خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن مصر احتلت المرتبة الأولى عالميًا في سرقة السيارات حول العالم، بحسب ما كشفه الإنتربول تصدرت المصري خلال عام 2014.

وأوضح زين الدين فى بيان صحفى له أن خطر تلك العصابات لم يقف إلى حد السرقة فقط، ولكن وصل الأمر في بعض الأحيان إلى تورط سيارات مسروقة في عمليات إرهابية وتفجيرات استهدفت مؤسسات الدولة، وأصبحت قضايا عالمية ينظرها القضاء المصري.

وأشار إلى أن تركيب ملصق إلكتروني لكافة السيارات يساهم في تعريف الهوية الرقمية للمركبة، ويتم قراءتها آليًا، ويسمح بتسيير المركبة من خلال التعرف على حجم وكثافات الحركة المرورية بالطرق وضبط المخالفات والسيارات المسروقة والمهربة جمركيًا، كما يسهم الملصق حسب المصدر في تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين كافة بأنحاء الجمهورية بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.

وأكد النائب على ضرورة عدم تقاعس الجهات في تنفيذ ذلك الملصق الإجباري، وصرفه من وحدات المرور، وعدم التقاعس في وضعه على السيارة، وسن عقوبات مشددة على من يخالف ذلك.
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