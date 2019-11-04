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فن

حلقة نقاش مع الفنانة منة شلبى على هامش مهرجان القاهرة السينمائي

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 02:58 م
منة شلبى
منة شلبى
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احمد البهي - محمد نبيل
يمنح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الفنانة منة شلبي، جائزة فاتن حمامة للتميز، في افتتاح الدورة 41، التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 29 نوفمبر الحالي، وذلك تقديرا لمسيرتها الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة.

وقد أعلن ملتقى القاهرة لصناعة السينما عن حلقة نقاشية مع منى شلبى تتحدث خلالها عن مشوارها ورؤيتها لصناعة السينما المصرية بشكل عام.

ويعرض المهرجان خلال الدورة 41 حوالى 150 فيلما، ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، منها أكثر من 30 فيلما ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى.

وخلال الفترة من 21 الى 26 من شهر نوفمبر يقيم المهرجان النسخة الثانية من "أيام القاهرة لصناعة السينما" التي توفر للمحترفين فرصا للشراكة والتشبيك مع المجتمع السينمائي الدولي، بالإضافة إلى حضور الندوات والورش والحلقات النقاشية، وتقدم جوائز قيمة لمشاريع الأفلام في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج تصل قيمتها إلى 200 ألف دولار.

كان المهرجان قد كشف مؤخرا عن افتتاح الدورة 41 بعرض فيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وبطولة روبرت دينيرو، وآل باتشينو في عرضه الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
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