كاف يؤكد إقامة مباراة السوبر الإفريقي بين الترجى والزمالك فى قطر



ويلعب الزمالك مباراة السوبر الإفريقي بصفته صاحب لقب الكونفيدرالية الإفريقية.

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " على إقامة مباراة السوبر الإفريقي بين الترجى والزمالك فى قطر قبل نهاية العام الجارى .وعلم " صدى البلد " أن الاتحاد الإفريقي موقع عقدا مع إحدى الشركات القطرية بشأن استضافة مباراة السوبر الإفريقي لمدة 3 سنوات بداية من العام الماضى.وفى هذا السياق ، اكد مصدر داخل كاف أن قرار نقل المباراة من قطر يستلزم قرارا من المكتب التنفيذى لكاف فقط لا غير ، خاصة وأن هناك عقدا تم توقيعه بالفعل مع إحدى الشركات القطرية.ولعب الترجى التونسى مع الرجاء المغربي فى الموسم الماضى بقطر ، بعد أن وقع كاف عقدا رسميا مع شركة قطرية لاستضافة مباريات السوبر الإفريقي.وكان الزمالك أكد اعتراضه بشدة على إقامة مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجى التونسي فى قطر ، إلا ان كاف مصمم " حتى الآن " على إقامتها بقطر نتيجة ارتباطه بعقد رسمى بشأن مباراة السوبر القارى.ومن المقرر أن يعلن كاف موعد مباراة السوبر الإفريقي بشكل رسمى خلال الأيام القليلة المقبلة ، وتأكد إقامته قبل نهاية العام الجارى.