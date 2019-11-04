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رياضة

كاف يؤكد إقامة مباراة السوبر الإفريقي بين الترجى والزمالك فى قطر

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 02:15 م
شعار الكاف
شعار الكاف
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عمرو الحلوانى
استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " على إقامة مباراة السوبر الإفريقي بين الترجى والزمالك فى قطر قبل نهاية العام الجارى .

وعلم " صدى البلد " أن الاتحاد الإفريقي موقع عقدا مع إحدى الشركات القطرية بشأن استضافة مباراة السوبر الإفريقي لمدة 3 سنوات بداية من العام الماضى.

وفى هذا السياق ، اكد مصدر داخل كاف أن قرار نقل المباراة من قطر يستلزم قرارا من المكتب التنفيذى لكاف فقط لا غير ، خاصة وأن هناك عقدا تم توقيعه بالفعل مع إحدى الشركات القطرية.

ولعب الترجى التونسى مع الرجاء المغربي فى الموسم الماضى بقطر ، بعد أن وقع كاف عقدا رسميا مع شركة قطرية لاستضافة مباريات السوبر الإفريقي.

وكان الزمالك أكد اعتراضه بشدة على إقامة مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجى التونسي فى قطر ، إلا ان كاف مصمم " حتى الآن " على إقامتها بقطر نتيجة ارتباطه بعقد رسمى بشأن مباراة السوبر القارى.

ومن المقرر أن يعلن كاف موعد مباراة السوبر الإفريقي بشكل رسمى خلال الأيام القليلة المقبلة ، وتأكد إقامته قبل نهاية العام الجارى.

ويلعب الزمالك مباراة السوبر الإفريقي بصفته صاحب لقب الكونفيدرالية الإفريقية.
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