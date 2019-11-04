كنا عايزين نسرق التوك توك .. الأمن العام يضبط المتهمين بقتل سائق فى الجيزة

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض العثور على جثة سائق بمسقى مياه بمنطقة ابو النمرس، وتبين بأن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين بدافع السرقة.



تلقى مركز أبوالنمرس بلاغا من محاسب 39 سنة ، مُقيم دائرة المركز" بعثوره على جثة لشخص مجهول بمسقى مياه بذات الناحية " وملفوف حول رقبته حبل.



وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وقيادات الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن تحديد شخصية المجنى علية 16 سنة سائق.



وبسؤال والده 52 سنة كهربائى" قرر بخروج المجنى عليه للعمل على التوك توك قيادته منذ يوم 30/10/2019 وعدم عودته.



وأسفرت الجهود عن تحديد مرتكبى الواقعة وهما كلًا من عاطل والسابق إتهامه فى قضيتين "مخدرات" 21 سنة ، وعاطل 21 سنة مقيمان بدائرة قسم الطالبية.



وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبطهما بمواجهتهما إعترفا تفصيليًا بإرتكابهما الواقعة وقررا بإتفاقهما على إستدراج أحد سائقى التوك توك والتخلص منه وسرقته.



وبتاريخ الواقعة إستوقفا المجنى عليه بالتوك توك قيادته وطلبا منه توصيلهما لمنطقة ترسا وأثناء سيرهما إستغلا ظلمة الطريق وخلوه من المارة وقام الأول بلف الحبل حول رقبته فأودى بحياته وقاما بإلقاء جثته بمكان العثور وإستوليا على هاتفه المحمول والتوك توك وهربا .



أرشدا عن مكان تصريفهما للمسروقات لدى ثلاثة اخرين وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.