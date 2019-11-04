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رياضة

موعد مباراة الزمالك وجولدى الودية وقرار ميتشو المفاجئ

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 03:41 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى
اتخذ الصربي ميتشو المدير الفنى للزمالك، قرارا مفاجئا خلال مباراة جولدى الودية التى يخوضها الفريق فى الخامسة مساء اليوم بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بالقلعة البيضاء ضمن الاستعدادات لاستئناف المنافسات سواء المحلية أو الإفريقية عقب نهاية فترة التوقف الحالية.

ويرتبط الزمالك بمواجهتى إنبي فى الجولة السادسة لبطولة الدورى الممتاز ولقاء مازيمبى الكونغولى فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا المقرر له يوم 30 من شهر نوفمبر الجارى.

وقرر ميتشو إشراك لاعبى الفريق الأبيض الدوليين أعضاء منتخب مصر الأول فى ودية جولدى اليوم قبل الانضمام لمعسكر الفراعنة غدا.

وينضم خماسى الزمالك محمد عواد وعبد الله جمعة ومحمود علاء وأحمد سيد زيزو وطارق حامد غدا الثلاثاء استعدادا لمباراة ليبيريا الودية يوم 7 نوفمبر الجارى فى إطار التجهيز لمباراتى كينيا و جزر القمر فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

اتخذ الصربي ميتشو المدير الفنى لـ نادي الزمالك قرارا مفاجئا خلال مباراة جولدى الودية التى يخوضها الفريق فى الخامسة مساء اليوم بملعب عبداللطيف أبورجيلة بالقلعة البيضاء ضمن الاستعدادات لاستئناف المنافسات سواء المحلية أو الأفريقية عقب نهاية فترة التوقف الحالية.

ويرتبط الزمالك بمواجهتى إنبي فى الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز ولقاء مازيمبى الكونغولى فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا المقرر له يوم 30 من شهر نوفمبر الجارى.

وقرر ميتشو إشراط لاعبى الفريق الأبيض الدوليين أعضاء منتخب مصر الأول فى ودية جولدى اليوم قبل الإنضمام لمعسكر الفراعنة غدًا .

وينضم خماسى الزمالك محمد عواد وعبدالله جمعة ومحمود علاء وأحمد سيد زيزو وطارق حامد غدا الثلاثاء استعدادا لمباراة ليبيريا الودية يوم 7 نوفمبر الجارى فى إطار التجهيز لمباراتى كينيا وجزر القمر فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لـ كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.






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