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فن

محامى سارة الطباخ يكشف تطورات جديدة فى وقف محمد الشرنوبى عن الغناء

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 06:26 م
سارة الطباخ
سارة الطباخ
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محمد نبيل
أصدرت نقابة المهن الموسيقية قرارها بحسم النزاع القائم بين المنتجة سارة الطباخ ومحمد الشرنوبي بإيقاف الأخير لحين حل النزاع صلحا أو قضاءا ، وأوضح حسام السنهوري المستشار القانوني لشركة " ايرث برودكشن " عدة نقاط للرأي العام قائلا في البداية قرار النقابة يتسق مع سلطتها في مراقبة تنفيذ العقود والتزام أعضائها بها، ومحمد الشرنوبي اخل بتعاقده مع" ايرث برودكشن "، وقد تم توثيق هذه التجاوزات بعد التأكد من صحتها .

وعقدت النقابة جلسات مطولة مع الطرفين اثناء التحقيق واتاحت لهما الفرصة ابداء دفاعهما بحرية بهدف اظهار الحقيقة.

وعن سبب تقديمه شكوي إلي النقابة وعدم رفع دعوي قضائية ضد الشرنوبي قال السنهورى عبر بيان صحفى : لم نلجأ الي القضاء مباشرة بسب وجود بند في التعاقد يلزمنا بعرض الأمر على النقابة المختصة، وقد احترمنا ذلك، في حين قام الشرنوبي برفع دعوي لتعيين خبير حسابي دون انتظار رأي النقابة في الموضوع، وقام بإلغاء التوكيل الرسمي الصادر لسارة الطباخ للتوقيع على التعاقدات في محاولة يائسة لايقاف العمل بالتعاقد.

وعن حفل محمد الشرنوبي بدار الاوبرا المصرية وموقف الشركة منه قال السنهورى : سارة الطباخ باعتبارها المالكة للشركة والمسئولة عن إدارة أعماله والوحيدة التي لها حق التوقيع وبشكل حصري علي اي عمل فني للشرنوبي ، وافقت وبدون مقابل علي تقديمه للحفل ضمن فعاليات مهرجان الموسيقي العربية من منطلق وطني احتراما منها لوزارة الثقافة وإدارة المهرجان، ولما يمثله هذا المهرجان العريق من مكانة في نفوس كل المصريين وأمام مصلحة مصر ومكانتها وقوتها الناعمة تنهار كل المصالح الخاصة

وحول مصير الشرنوبي مع الشركة بعد قرار النقابة يضيف : ليس امام الشرنوبي سبيل سوي التزامه بالتعاقد المبرم معه، وتسليم المبالغ التي تحصل عليها لنفسه ،ولم يوردها لشركة" ايرث برودكشن "والإقرار بما تسلمه من مبالغ دون إيصالات خلال فتره الخطوبة مع سارة الطباخ،ونآمل ان يرجع الي صوابه .

وشدد على دعوته لكافة جهات الانتاج الي احترام تعاقد شركة " ايرث برودكشن مع الشرنوبي .
محامى سارة الطباخ يكشف تطورات جديدة فى وقف محمد الشرنوبى عن الغناء
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