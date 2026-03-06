قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

إزالة 24 بناء مخالفا وتعديات على الأراضي الزراعية بأبو النمرس وكرداسة ومنشأة القناطر| صور

أحمد زهران

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جهود مراكز ومدن أبو النمرس وكرداسة ومنشأة القناطر في التصدي للمباني المخالفة والتعديات على الأراضي الزراعية. 

 أسفرت الحملات عن إزالة 24  بناء مخالفا وتعدٍ على الأراضي الزراعية، في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بالحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي لمخالفات البناء.

في مركز ومدينة أبو النمرس تم إزالة 8 حالات مخالفة شملت أسوارًا بالبلوك الأبيض على مساحات تتراوح بين 500 إلى 800 م² بناحية فرع كامل وزاوية أبو مسلم ونزلة الأشطر، بالإضافة إلى إزالة سمل خرساني على مساحة نحو ٤٠٠ م²، وغرف مبنية بالبلوك الأبيض على مساحة ٩٠ م² بطريق الصليبة. 

وتم إزالة حوائط وأعمدة خرسانية مقامة لإنشاء جمالون على مساحة ٢٥٠ م²، وإيقاف أعمال استكمال إنشاء جمالون آخر على مساحة نحو ٥٠٠ م² بناحية شبرامنت.


وفي مركز ومدينة كرداسة، أسفرت الحملات عن إزالة ١٠ حالات بناء مخالف شملت أسوارًا وأعمدة وقواعد خرسانية، وذلك بالتنسيق الكامل مع مديرية الزراعة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإزالة التعديات في المهد حفاظًا على الأراضي الزراعية.
 

وقامت مدينة منشأة القناطر بإزالة ٦ حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية حيث شملت الأعمال فك شدات خشبية بناحية برقاش وإزالة سور طولي بالطوب والأسمنت وقواعد خرسانية بناحية المنصورية كما تم إزالة سور وجمالون حديد وسقف صاج بناحية أبو غالب – الرياح الغربي خلف شركة الوسيط على مساحة تقارب ١٠٠ م²، بالإضافة إلى إزالة شروع في أعمال بناء بالطوب والأسمنت بجوار المعهد الديني بقرية بهرمس، وإزالة حوائط بالطوب والأسمنت على مساحة ٥٠ م² بناحية برقاش، وذلك عقب رصدها من خلال المتابعة الميدانية والتعامل معها فورًا في المهد.


وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة لن تتهاون مع أي تجاوزات أو محاولات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية مشددًا على استمرار الحملات الميدانية والتعامل الفوري مع أي مخالفات، حفاظًا على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة، وتحقيق الانضباط بكافة المراكز والمدن.

مخالفات البناء ازالة بناء محافظ الجيزة محافظة الجيزة

