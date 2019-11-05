تسببت في ارتفاع حالات الطلاق والخلع.. أرقام كارثية عن الألعاب الإلكترونية في مصر

عانت "س. ك"، زوجة من انشغال زوجها لساعات على مدار اليوم بالمنزل، حيث إدمان الألعاب الالكترونية، وأيضا الذهاب لمقاهي الإنترنت لـ لعب "البلاي ستيشن"، وهو ما أدى لإهماله عمله وأبنائه، وزيادة الأعباء المالية عليها، وهو ما دفعه لـ ضربها وإهانتها عندما اعترضت، وبعد تعدد عدد مرات الضرب لها، طالب بالطلاق، أمام محكمة الأسرة.

معدلات الطلاق



مئات الزوجات اشتكت داخل جلسات المنازعات الأسرية من غياب الأزواج وانشغالهم بالألعاب الإلكترونية وتركهم مسئوليتهم الأسرية، وهو ما كشف عنه التقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حيث جاء تصنيف مصر في المرتبة الأولى عالميًا من حيث نسبة الطلاق بعد أن تزايدت مسألة نسبة الطلاق، والتى ارتفعت من 7% إلى 40% فى الخمسين عامًا الأخيرة، فقد وصل عدد المطلقات إلى 3 ملايين حالة بحسب أحدث الإحصائيات.



أسباب الانفصال





ونسبة كبيرة من ارتفاع معدلات حالات الانفصال في المنازل، يرجع إلى "الألعاب الإلكترونية والترفيهية" وعلى رأسها "البلاي ستيشن"، وينضم لقائمة كوارث لعبة "البلاي ستيشن" ارتفاع معدل حالات "الخلع"، فهناك 17 ألف حالة خلع بسبب أن الزوج يلعب "كاندي كراش"، و250 ألف حالة خلع بسبب أن الزوج يلعب "بلاي ستيشن".



مخاطر "البلاي ستيشن"





وأظهرت إحدى الإحصائيات الصادرة عن مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحاكم الأسرة ارتفاع عدد الطلبات التي تقدمت بها الزوجات لمكاتب التسوية وأبدين فيها رغبتهن في الطلاق من أزواجهن بسبب انشغالهم باﻷلعاب الحديثة وعلى رأسها "البلاي ستيشن"، ليرتفع معدل الطلبات إلى 7 آلاف طلب، بسبب إفراط الأزواج في استخدام أجهزة المحمول طوال اليوم، بعد زواج دام لمدة تتراوح بين 3 أشهر و12 شهرًا كحد أدنى وحد أقصى يصل لـ7 سنوات.



شكاوى الزوجات





وفقا لشكاوى الزوجات داخل محاكم الأسرة بكل من أكتوبر، ومدينة نصر، والقاهرة الجديدة، والقاهرة الجديدة، وزنانيري، وعابدين، وحلون، وإمبابة، فإن حجم الخلافات الأسرية وعدد طلبات التسوية التي قدمتها السيدات للحصول على الطلاق 670 بالعام الحالي بسبب انشغال الأزواج بالهواتف المحمولة والألعاب الحديثة.



شكاوى الأزواج





وبلغ عدد الشكاوى من الخيانة عبر وسائل الاتصال الحديثة لـ 1234 دعوى بعد اكتشاف كل من الزوج أو الزوجة أدلة مصورة وأحاديث هاتفيه عير مواقع التواصل المختلفة، ليرد الأزواج 200 دعوى نشوز بسبب التعلق المرضى للسيدات بالكمبيوتر وتقصيرهن داخل الحياة الزوجية، وقضاء وقت طويل أمام شاشات الكمبيوتر والهواتف النقالة.



مخاطر الألعاب الإلكترونية



وكشفت هبة غازي، المعالجة الأسرية، أن الإفراط فى استخدام أجهزة المحمول طوال اليوم، يؤدي إلى فقدان التواصل، وقلة الاهتمام باحتياجات المنزل، وعلى مستوى الصحة، تتسبب في أمراض للجهاز العصبي وتؤثر على النظر، حيث يؤدي التعرض لفترات طويلة لهذا النوع من الإشعاع إلى ضعف البصر، مع تزايد آلام الرقبة والفقرات بسبب الجلوس لساعات طويلة في نفس الوضعية.



أسباب الإدمان





وتوضح المعالجة: "يلجأ الأزواج إلى الألعاب الإلكترونية لتحقيق إحساس النشوة والإحساس بالقوة التي يشعر بيها الشخص في فضاء الألعاب الإلكترونية والتي يفتقدها في الواقع، وللقضاء على حالة الفراغ المادي والشخصي، والهروب من العالم الواقعي بمشاكله وهمومه إلى عالم الألعاب المرح".



طرق العلاج





وكشفت: "يصاب الزوج بالتوتر واضطراب النوم والاكتئاب وهو ما يبرر حالة العزلة وربما العنف ضد الزوجة، وعلى الزوج البحث عن أنشطة حياتية مفيدة كالرياضة والتقرب من الأهل لعلاج إدمان وأعراض الألعاب الإلكترونية".



حجم المبيعات





جدير بالذكر أن حجم صناعة الألعاب الإلكترونية فى المنطقة يصل إلى 3.5 مليار دولار، ويصل حجم هذه الصناعة عالميا إلى نحو 200 مليار دولار خلال العام المقبل.



ترتيب مصر





وأعلن الاتحاد الدولى للألعاب الإلكترونية، عن تصدر مصر لترتيب الدول الأفريقية الأعضاء بالاتحاد، والذى يبلغ عدد الدول التى تشترك فيه حول العالم 54 دولة، وتتساوى مصر فى الترتيب العام مع سويسرا بالمركز رقم 17 والثانى عربيا بعد السعودية الذى احتلت المركز الثالث عالميا لحصول أحد لاعبيها على المركز الأول فى لعبة (تكين).

