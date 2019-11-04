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اقتصاد

استقرار أسعار الدولار بالبنوك في تعاملات اليوم

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 06:33 م
دولار
دولار
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محمد يحيى
استقر سعر صرف الدولار في تعاملات نهاية اليوم الاثنين عند 16.07 جنيه كأدني مستوي له منذ بداية الأسبوع الجاري.

بلغ سعر صرف الدولار اليوم كأقل قيمة له بالبنك التجاري الدولي ليصل لـ16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع، فيما سجل ببنوك " اتش اس بي سي، العقاري المصري العربي، التنمية الصناعية، المصرف العربي الدولي، الإسكندرية، بلوم،المصري لتنمية الصادرات" نحو 16.08 جنيه للشراء و 16.18 جنيه للبيع.

بينما سجل الدولار كمتوسط سعر له ببنوك " البركة، قناة السويس، عودة، الكويت الوطني، كريدي أجريكول، الأهلي المصري، التعمير والاسكان، العربي الافريقي الدولي، المصرف المتحد، مصر، سايب، المشرق" نحو 16.09 جنيه للشراء و 16.19 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار ببنك مصر إيران " 16.1 جنيه للشراء و 16.2 جنيه للبيع، بينما وصل أعلي سعر للدولار ببنك الأهلي الكويتي نحو 16.11 جنيه للشراء و 16.21 جنيه للبيع.
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