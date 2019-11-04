الزمالك يتعادل سلبيا مع جولدي في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من المباراة الودية لفريق الكرة الأول بالنادي بالزمالك أمام جولدي بالتعادل السلبي والتي تقام على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.



بدأ الفريق المباراة بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل ومحمود الونش ومحمود علاء وحمدي النقاز وعبد الله جمعة وطارق حامد ويوسف أوباما ومحمد أونجم وأحمد سيد (زيزو) وأشرف بنشرقي وعمر السعيد.



وكاد الزمالك يتقدم في الدقائق الأولى من المباراة عن طريق رأسية ليوسف أوباما بعد عرضية من زيزو ناحية اليسار لكنها علت العارضة.



وتنوع أسلوب لعب الزمالك بين الكرات العرضية والتمريرات في العمق، والاعتماد على سرعة زيزو وأوناجم.



وهدد طارق حامد مرمى جولدي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بعد حصول الزمالك على خطأ.



وفي منتصف الشوط الأول قاد أحمد زيزو هجمة عنترية وسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى جولدي.



وقام الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك بتنشيط الجبهة اليسرى بالدفع بمحمد عبد الشافي بدلا من عبد الله جمعة، وأجرى الفريق تغييرا آخر بنزول مصطفى فتحي بدلا من زيزو في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

