Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الزمالك يتعادل سلبيا مع جولدي في الشوط الأول

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 06:47 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
Advertisements
منتصر الرفاعى - ملك موسى
انتهى الشوط الأول من المباراة الودية لفريق الكرة الأول بالنادي بالزمالك أمام جولدي بالتعادل السلبي والتي تقام على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

بدأ الفريق المباراة بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل ومحمود الونش ومحمود علاء وحمدي النقاز وعبد الله جمعة وطارق حامد ويوسف أوباما ومحمد أونجم وأحمد سيد (زيزو) وأشرف بنشرقي وعمر السعيد.

وكاد الزمالك يتقدم في الدقائق الأولى من المباراة عن طريق رأسية ليوسف أوباما بعد عرضية من زيزو ناحية اليسار لكنها علت العارضة.

وتنوع أسلوب لعب الزمالك بين الكرات العرضية والتمريرات في العمق، والاعتماد على سرعة زيزو وأوناجم.

وهدد طارق حامد مرمى جولدي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بعد حصول الزمالك على خطأ.

وفي منتصف الشوط الأول قاد أحمد زيزو هجمة عنترية وسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى جولدي.

وقام الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك بتنشيط الجبهة اليسرى بالدفع بمحمد عبد الشافي بدلا من عبد الله جمعة، وأجرى الفريق تغييرا آخر بنزول مصطفى فتحي بدلا من زيزو في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزمالك يهزم مصر المقاصة 1ـ 0 ويواجه الاتحاد السكندرى فى نصف نهائى الكأس .. فيديو

نهائى كاس مصر.. أشرف بن شرقي يسجل ثالث أهداف الزمالك في مرمى بيراميدز.. فيديو

الزمالك إلى دور المجموعات بفوز صعب على جينيراسيون فوت 1-0 .. فيديو

أداء سيئ رغم التأهل.. ملخص وهدف مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت.. فيديو

ميتشو يعلن تشكيل الزمالك في ودية جولدي

جنش يعود| حارس الملكي يؤازر الفريق أمام جولدي

ترشيحاتنا

الشركة الراعية انسحبت.. الخطيب يطلب تقريرا عاجلا عن مشاكل معسكر الأهلي فى دبي

الأهلي يكتسح الزمالك فى التصنيف العالمي للأندية

تراجع أسعار 10 سلع بعد انخفاض الدولار.. تعرف عليها

ياسر ريان ينقطع عن الاهلي بعد صدامه مع فتحي مبروك

بعد إقالته من منتخب مصر.. أجيرى يقترب من تدريب هذا النادي

نجم بيراميدز ينضم لـ منتخب مصر على حساب لاعب الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جلد الثعبان.. نرمين ماهر تستعرض أنوثتها في إطلالة مثيرة

بـ الدانتيل الشفاف.. دارين حداد تثير الجدل بإطلالة جريئة

في عيد الحب.. طريقة عمل الكب كيك الأحمر