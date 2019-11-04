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فن

بعد هجومه على الشعراوي| رواد تويتر لـ خالد أبو النجا: خليك في حالك يا مثلي

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 07:52 م
الشيخ الشعراوى وخالد
الشيخ الشعراوى وخالد ابو النجا
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أحمد إبراهيم
شن رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هجوما شرسا على الفنان خالد أبو النجا بعد الإساءة إلى الشيخ محمد متولى الشعراوى وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر مطالبين بمقاطعته وعدم متابعته على حساباته.

ووجه المتابعين له عديد من الإهانات والإساءات قائلين: "خليك فى حالك، انت لست عالم عشان تقيم الشيخ الشعراوى، وبعدين ماذا ننتظر من المثلى والاولى ان تحاكم نفسك وتحاول ان تتراجع عن هذا الامر".

وكان خالد أبو النجا كتب على تويتر يهاجم فيه الشيخ الشعراوى قائلا: "الشعراوى مثال صارخ للجهل بالعلم بل تباهى بعدم قرائته لغير القران، الوهابية في أبشع تجلياتها".

ويأتي هذا الهجوم بعد أيام قليلة من ازمة أسما شريف منير التى وصفت الشعراوى بالمتطرف واعتذارت بعد ذلك على تعبيرها الذى لم يكن موفقا.



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