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أخبار العالم

الشرطة الإسرائيلية تحقق في تهديدات باغتيال نتنياهو وعائلته

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 07:49 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
قالت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إن الشرطة بدأت تحقيقات في تهديدات باغتيال رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وعائلته.

وقالت إذاعة "جالي تساهل" الإسرائيلية، إن الشرطة تحقق في شبهات بالتحريض عبر شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على قتل نتنياهو وزوجته سارة ونجله يائير، مشيرة إلى أن الخطوة جاءت في أعقاب شكوى تقدم بها نتنياهو للشرطة.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، يتسحاك رابين، كان اغتيل في مثل هذا اليوم قبل 24 عامًا. 

كان ذلك بعد موجة عارمة من التحريض من قبل "اليمين المتطرف" والدعوات إلى اغتياله.

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