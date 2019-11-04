الإتحاد السعودى يعبر الوصل الإماراتي ويتأهل لدور الـ8 في البطولة العربية..فيديو

حسم فريق الاتحاد السعودى، تأهله إلى ربع نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال بعد أن كرر فوزه على ضيفه الوصل الإماراتي 2-0، الإثنين في إياب دور الـ16 من البطولة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.



جاء التقدم العربي لأصفر جدة بعد سلسلة إخفاقات على الصعيد المحلي، وتراجع في النتائج خلال الجولات الماضية، لينتعش على الجانب العربي ويحسم تأهله، بعد ساعات من تعاقد إدارته مع الهولندي تين كات مدربًا جديدًا للفريق.



وتأهل الفريق الغربي بمجموع المباراتين (4-1) حيث فاز ذهابًا بهدفين مقابل هدف على ملعب زعبيل.



سجل هدفي الاتحاد الصربي ألكسندر بريجوفيتش الدقيقة 30 من "ركلة جزاء" والبرازيلي رومارينهو الدقيقة 55.



واحتسب العماني أحمد الكاف حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الاتحاد بعد تعرض عبدالعزيز البيشي للعرقلة داخل المنطقة المحرمة ليفتتح الصربي ألكسندر بريجوفيتش التسجيل عند الدقيقة 30.



وأهدر البرازيلي رومارينهو مهاجم الاتحاد فرصة مضاعفة النتيجة عندما وجد نفسه في مواجهة الحارس الإماراتي لكن تسديدته جانبت القائم الأيمن لمرمى الوصل.



وبعد مرور 10 دقائق على انطلاقة شوط المباراة الثاني عوض رومارينهو فرصة الشوط الأول بهدف من تسديدة قوية خارج منطقة الجزاء عانقت شباك الوصل عند الدقيقة 55.



بعد الهدف الثاني سيطر لاعبو الاتحاد على الملعب بسبب انتشارهم الجيد ومتلاكمهم منطقة الوسط وأجبروا لاعبي الوصل على التراجع إلى منطقتهم والاعتماد على المرتدات، لتنتهي المباراة بفوز التحاد بثنائية.