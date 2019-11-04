Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الإتحاد السعودى يعبر الوصل الإماراتي ويتأهل لدور الـ8 في البطولة العربية..فيديو

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 09:37 م
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
حسم فريق الاتحاد السعودى، تأهله إلى ربع نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال بعد أن كرر فوزه على ضيفه الوصل الإماراتي 2-0، الإثنين في إياب دور الـ16 من البطولة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

جاء التقدم العربي لأصفر جدة بعد سلسلة إخفاقات على الصعيد المحلي، وتراجع في النتائج خلال الجولات الماضية، لينتعش على الجانب العربي ويحسم تأهله، بعد ساعات من تعاقد إدارته مع الهولندي تين كات مدربًا جديدًا للفريق.

وتأهل الفريق الغربي بمجموع المباراتين (4-1) حيث فاز ذهابًا بهدفين مقابل هدف على ملعب زعبيل.

سجل هدفي الاتحاد الصربي ألكسندر بريجوفيتش الدقيقة 30 من "ركلة جزاء" والبرازيلي رومارينهو الدقيقة 55.

واحتسب العماني أحمد الكاف حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الاتحاد بعد تعرض عبدالعزيز البيشي للعرقلة داخل المنطقة المحرمة ليفتتح الصربي ألكسندر بريجوفيتش التسجيل عند الدقيقة 30.

وأهدر البرازيلي رومارينهو مهاجم الاتحاد فرصة مضاعفة النتيجة عندما وجد نفسه في مواجهة الحارس الإماراتي لكن تسديدته جانبت القائم الأيمن لمرمى الوصل.

وبعد مرور 10 دقائق على انطلاقة شوط المباراة الثاني عوض رومارينهو فرصة الشوط الأول بهدف من تسديدة قوية خارج منطقة الجزاء عانقت شباك الوصل عند الدقيقة 55.

بعد الهدف الثاني سيطر لاعبو الاتحاد على الملعب بسبب انتشارهم الجيد ومتلاكمهم منطقة الوسط وأجبروا لاعبي الوصل على التراجع إلى منطقتهم والاعتماد على المرتدات، لتنتهي المباراة بفوز التحاد بثنائية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالفيديو.. الهلال ينهي الشوط الأول متقدما بهدفين على الاتحاد

الدوري السعودي.. الهلال يضرب الاتحاد بثلاثية ويتربع على الصداراة

بـ البدلاء.. الاتحاد السعودي يواجه الوصل الإماراتي في البطولة العربية

ترشيحاتنا

مش هتصدق.. شاهد لمن قال أحمد الشيخ بحبك بمناسبة الفلانتين

بمناسبة المولد النبوى..الخميس صرف معاشات نوفمبر بدلًا من الأحد القادم

مدرب الزمالك السابق يرد على تركي آل الشيخ بعنف| شاهد ماذا قال

مواعيد مباريات الزمالك في شهر نوفمبر| بعد إعلان جدول مؤجلات الدوري

حلمت اني باكل بليلة.. تركى آل الشيخ يثير غضب جمهور الزمالك| شاهد

بـ بطانة قصيرة.. كارمن سليمان بإطلالة جريئة تعرضها للانتقاد | شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط الجبال .. مصرع وليد البح المتهم الرئيسى قاتل الرائد باسم فكرى رئيس مباحث قوص .. صور

هانتعشى إيه النهاردة .. قلقاس بانيه وسلطة خيار متبلة .. الحلو: ريد فيفلت الرمان

بـ جلد الثعبان.. نرمين ماهر تستعرض أنوثتها في إطلالة مثيرة