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فن

زياد برجي يتجاوز 4 ملايين مشاهدة بكليب لعيونك الحلوين.. فيديو

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 10:28 م
زياد برجي
زياد برجي
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سعيد فراج
حقق كليب لعيونك الحلوين للفنان اللبناني زياد برجي 4 ملايين و20 ألف مشاهدة، بعد طرحه على قناته الرسمية على يوتيوب يوم 30 أغسطس الماضي.

أغنية كليب لعيونك الحلوين للفنان اللبناني زياد برجي من كلمات وألحان زياد برجي وتوزيع هادي شرارة والكليب من إخراج فادي حداد.

وعلى صعيد آخر، أعلن زياد برجي، تعاونه مع الفنانة اللبنانية اليسا في البومها الجديد من خلال أغنيتين احدهما من ألحانه وكلمات أمير طعيمة وتحمل اسم حبة اهتمام.

أما الأغنية الثانية من تأليف وألحان زياد برجي، وهي باللهجة اللبنانية وتحمل اسم حقك علي.
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