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أخبار البلد

منتخب غانا تحت 23 سنة يصل القاهرة للمشاركة في بطولة أفريقيا.. صور

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 10:37 م
منتخب غانا
منتخب غانا
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نورهان خفاجي
استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الاثنين، منتخب غانا تحت سن 23 عاما، قادما من أكرا، للمشاركه في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من ٨ الي ٢٢ نوفمبر الحالي.

قالت مصادر بمطار القاهرة، إن منتخب غانا وصل على متن رحلة مصر للطيران القادمة من أكرا، وتم إنهاء إجراءات وصوله من خلال مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة، كان فيه استقباله فريق من العلاقات العامة بمصر للطيران.

وترعي مصرللطيران هذه البطولة الدولية التي ينظمها الاتحاد الافريقي لكره القدم CAF والمؤهلة لأولمبياد طوكيو وقدم مكتب مصرللطيران بأكرا والعلاقات العامة لمصر للطيران بمطار القاهرةالتسهيلات اللازمة لاستقبال بعثة المنتخب .

تجدر الإشارة إلى أن منتخب غانا يقع في المجموعة الأولى مع مصر ومالي والكاميرون، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات زامبيا ونيجيريا حامل اللقب وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا.

منتخب غانا تحت 23 سنة يصل القاهرة للمشاركة في بطولة أفريقيا.. صور
منتخب غانا تحت 23 سنة يصل القاهرة للمشاركة في بطولة أفريقيا.. صور
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