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أخبار العالم

بيان من الجيش اللبناني بشأن مقطع متداول عن سيارة دهست عسكريين في صيدا

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 10:44 م
صدى البلد
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رحيم يسري
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان مقطع فيديو يظهر فيه عسكري جريح على جانب الطريق في صيدا، وقيل إنه لسيارة دهست عسكريين يحمون الحراك.

ووفقا لصحيفة "النهار" فإن مصادر عسكرية أوضحت أن الفيديو المتداول على بعض مواقع التواصل عن إصابة عسكريين هو حادث سير حصل بتاريخ الثاني من نوفمبر الجاري على اوتوستراد صيدا قرب الملعب البلدي.

وأوضحت أن السبب هو اصطدام إحدى السيارات المدنية بالآلية العسكرية التي كانت تقل عسكريين ما أدى إلى جرح البعض منهم.

كانت بعض المواقع الإلكترونية ومتابعو السوشيال ميديا مدعين أنه لسيارة دهست عسكريين يحمون الاحتجاجات.

من جانبها أصدرت قيادة الجيش اللبناني بيانا أفادت خلاله بأن الحادث وقع بتاريخ 2 / 11 /2019 على أوتوستراد صيدا قرب الملعب البلدي جرّاء اصطدام إحدى السيّارات المدنية بآليّة عسكريّة نوع هامفي التي كانت تقلّ عسكريين ما أدّى إلى جرح البعض منهم وأنّ هذا الحادث حدث قضاءً وقدر.
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