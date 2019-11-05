لكل اسم حكاية.. قرية إمبيشي ببني سويف وحكاية الجدة تيتل أم لشهيدين في يوم واحد

قرية "إمبيشي" بمركز ناصر شمال محافظة بني سويف أرض أعظم ثائرة في بني سويف، لم تعرف أحداث أي ثورة فى بنى سويف قصة امرأة عظيمة كما سجل التاريخ سيرة الجدة " تيتل " زوجة شيخ العرب يونس جمعة ، شيخ قبيلة الخوالد ، الذى مات وترك لها ولدين هما محمد ،وعبد اللطيف.



بدأت الأحداث بصورة رتبها القدر فقد تصادف أن اعتدى الأهالى على أحد الجنود الإنجليز الذي قتل خروفًا من (غيظه) في أثناء جولته للصيد، بعدها توافدت قوات الإنجليز لتأديب القرية كلها فى صباح يوم الأحداث، إلا أن الأهالى واجهوهم بإطلاق النار من خلف نوافذهم وأصيب العديد من الإنجليز والهنود، وقادت الجدة " تيتل" الثورة وفجأة تلقى ولدها "محمد"، طلقة غادرة، نفذت من طاقة المنزل من على السلم الذى كان يقاتلون منه فتعلو " تيتل " العظيمة على درجات السلم ،وتصرخ فى ولدها الآخر ليواصل القتال ويرتمي بعدها على جثة أخيه، لتخرج العجوز الخالدة تشعل نار المقاومة فى البيوت المجاورة بعزبة علي البهلول .



بعدها خرجت أم الشهيدين "تيتل" لتشعل نار المقاومة فى شهر مارس فى البيوت المجاورة فى عزبتها إمبيشى وعزبة على بهلول على حدود مدينتى ناصر وبنى سويف، ليستمر يومًا كاملًا من المقاومة لم تنطفئ نار الغضب بعدها لشهور، لا سيما وأنها تواكبت مع أحداث ثورة 1919 بما لها من أثر عظيم فى نفوس المصريين.



وحتى يومنا هذا ما يزال قبر الجدة "تيتل" فى قريتها "إمبيشي" شاهدًا على كفاح شعب بنى سويف، وكفاح المرأة المصرية فى مقاومة الاحتلال، وكأن ترتيبات القدر وتسطير التاريخ ترد على عظمة "تيتل"، ليصبح شهر مارس هو شهر الاحتفال بيوم المرأة العالمى، وكذلك الاحتفال بذكري ثورة 1919، وهو كذلك شهر الاحتفال بعيد بنى سويف القومى.