Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

شبورة الزجاج..الطريقة الصحيحة للتخلص منها في الشتاء

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 08:28 ص
التخلص من شبورة زجاج
التخلص من شبورة زجاج السيارة
Advertisements
خالد محيي الدين
يعاني السائقون في فصل الشتاء من شبورة الزجاج الامامي والخلفي نتيجة لإرتفاع نسب الرطوبة ما يمثل صعوبة شديدة في الرؤية، ما قد ينجم عنها من حوادث مرورية اليمة. ويلجأ البعض لحلول بسيطة مثل تشغيل مكيف الهواء علي الوضع الساخن او فتح الزجاج الجانبي لازالة الشبورة.

ولكن تلك الحلول ليست فعالة في ايام الشتاء القارص، فقد يصاب السائق بنزلات برد حادة خلال تلك المحاولات لذلك نقدم لكم الطريقة الفعالة للتخلص من شبورة الزجاج.

يجب في البداية غلق كل الزجاج الجانبي للسيارة، مع ضبط مفتاح دخول الهواء للسيارة لوضع تدور الهواء داخل المركبة.

بعدها اضبط مفتاح التكييف علي وضع الزجاج الأمامي، من ثم تبدأ في تشغيل التكييف علي درجة حرارة دافئة ومناسبة.

ستبدأ الشبورة في الاختفاء تدريجيا في اقل من دقيقة من سطح الزجاج الأمامي ليتحول شفافا واضحا تستطيع الرؤية بوضوح من خلاله.
Advertisements

ترشيحاتنا

سيارة تتيح لك النوم أثناء القيادة

عبدالرحمن أبو زهرة: أنا اللى اكتشفت أحمد زكي.. شاهد

عظمة مصر موجودة في النادي الأهلي.. الذكرى السادسة للفريق عبد المحسن مرتجي

اخبار الرياضة ليلا.. تركي آل الشيخ يتحدث عن عودة أبوتريكة واستاد الأهلي.. موعد مباراة القمة وتطبيق الـVAR

اخبار الفن.. وعكة صحية لـ نوال الكويتية.. أحمد السقا يرتدي النقاب.. لينا أحمد الفيشاوي تصدم والدها

مالكو هذه الهواتف على موعد مع تحديث مبهر.. تعرف عليه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ اطلالة جريئة.. إنجي المقدم تشعل إنستجرام

بـ اطلالة كاجوال.. آيتن عامر تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور على إنستجرام

بملابس محتشمة.. ابنة ماجد المصرى تستعرض أناقتها.. صور