شبورة الزجاج..الطريقة الصحيحة للتخلص منها في الشتاء

يعاني السائقون في فصل الشتاء من شبورة الزجاج الامامي والخلفي نتيجة لإرتفاع نسب الرطوبة ما يمثل صعوبة شديدة في الرؤية، ما قد ينجم عنها من حوادث مرورية اليمة. ويلجأ البعض لحلول بسيطة مثل تشغيل مكيف الهواء علي الوضع الساخن او فتح الزجاج الجانبي لازالة الشبورة.



ولكن تلك الحلول ليست فعالة في ايام الشتاء القارص، فقد يصاب السائق بنزلات برد حادة خلال تلك المحاولات لذلك نقدم لكم الطريقة الفعالة للتخلص من شبورة الزجاج.



يجب في البداية غلق كل الزجاج الجانبي للسيارة، مع ضبط مفتاح دخول الهواء للسيارة لوضع تدور الهواء داخل المركبة.



بعدها اضبط مفتاح التكييف علي وضع الزجاج الأمامي، من ثم تبدأ في تشغيل التكييف علي درجة حرارة دافئة ومناسبة.



ستبدأ الشبورة في الاختفاء تدريجيا في اقل من دقيقة من سطح الزجاج الأمامي ليتحول شفافا واضحا تستطيع الرؤية بوضوح من خلاله.