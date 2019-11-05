مصرع 5 أعضاء من حزب العمال الكردستاني في غارة للقوات التركية بالعراق

لقي خمسة أعضاء من حزب العمال الكردستاني مصرعهم في غارة جوية شنتها القوات المسلحة التركية على مواقع للحزب في شمال العراق؛ حسبما أعلنت وزارة الدفاع التركية.



وجاء في بيان الوزارة: "أصابت طائراتنا المسيرة مجموعة من إرهابيي "بي كا كا" في منطقة أفاشين في شمال العراق، مما أدى إلى القضاء على خمسة من أعضاء حزب العمال الكردستاني".



وأكدت الوزارة التركية، أن هذه العمليات في العراق ستستمر.



وجدير بالذكر أن القوات المسلحة التركية تقوم بهجمات على "بي كا كا" في شمال العراق، حيث تعتبر أنقرة حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية وأحد التهديدات الرئيسية للأمن القومي.