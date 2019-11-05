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رياضة

الصدارة تشعل مواجهة تشيلسي وأياكس في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 09:21 ص
تشيلسي ضد أياكس
تشيلسي ضد أياكس
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إسراء أشرف
تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة اليوم، الثلاثاء، صوب ملعب "ستامفورد بريدج"، في العاشرة مساءً، عندما يستضيف تشيلسي الإنجليزي، نظيره أياكس أمستردام الهولندي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أوروبا.

ويسعى تشيلسي في مواجهة اليوم، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، من أجل تحقيق الفوز الثالث له على التوالي، والحفاظ على صدارة المجموعة الثامنة، التي يتقاسمها مع الفريق الهولندي.

في المقابل يدخل أياكس المباراة، باحثًا عن انتصاره الثالث بالبطولة الأوروبية، بعدما حقق الفوز على ليل 3-0 في الجولة الأولى وعلى فالنسيا بنفس النتيجة، فيما خسر أمام تشيلسي الجولة الماضية 1-0.

وفي سياق المجموعة ذاتها، يستضيف فريق فالنسيا الإسباني نظيره ليل الفرنسي، في تمام العاشرة مساءً.، على ملعب "ميستايا".

ويتقاسمان تشيلسي وأياكس، صدارة المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط لكل منهما، بينما يأتي فالنسيا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يحتل ليل المركز الأخير بنقطة واحدة.
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