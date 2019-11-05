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أخبار العالم

شاهد| القبض على سيدة أفريقية تصنع الخمور في السعودية

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 09:53 ص
القبض على سيدة أفريقية
القبض على سيدة أفريقية تصنع الخمور في السعودية
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دعاء أبوهشيمة
ألقت الشرطة السعودية القبض على امرأة من جنسية إفريقية، تدير مصنعا للخمور وتقوم بترويجها، وذلك من خلال أحد المنازل بحي طويق في جنوب الرياض.

وذكرت التحريات أن "دورية سرية قامت بمتابعة أحد المواقع للمشتبه بها بأحد المنازل بحي طويق، وبعد جمع المعلومات تم إعداد كمين مُحكم من قبل رجال الأمن، وتمت مداهمة الموقع، وضبط امرأة تدير المصنع، وتقوم بتعبئة الخمور داخل أحد المنازل"؛ بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

وأسفرت المداهمة الأمنية عن ضبط كميات كبيرة من الخمور داخل حاويات بأحجام كبيرة، إضافة إلى وجود عبوات صغيرة جاهزة للتعبئة.

وقد تم العثور على مواد تستخدم لتصنيع الخمور، و"مباخر" لتعطير المكان لإخفاء الروائح المنبعثة منهم.
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