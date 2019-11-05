بوصفات لا تتعدى 2 جنيه.. حيل مجربة لتسكين ألم الأسنان









ألم الأسنان واحد من أكثر الآلام المزعجة التي لا تطاق إليك حيل أكثر فعالية وسريعة لعلاج آلام الأسنان وفقا لموقع "inminutes.com"-الكركم .. يمكنك عمل العسل لعمل لصق يمكنك وضعه على أسنانك المؤلمة لتخفيف أو خلط بعض مسحوق الكركم في بعض الماء والغرغرة.- الثوم .. يمكنك سحق الثوم ووضعه على الفور على الأسنان المصابة لتخفيف الألم- أوراق الجوافة .. ويمكنك مضغ الأوراق لمدة دقيقة-زيت القرنفل.. يمنع نمو البكتيريا في الفم ويمكنك بدلا من ذلك غلي 4 إلى 6 فصوص وشطف فمك بها-زيت شجرة الشاي .. يمكنك غسل فمك دائمًا وبزيت شجرة الشاى فهو مسكن طبيعي لألم الأسنان-المياه المالحة الدافئة ..جربى تناول كوبًا من الماء المالح الدافئ واشطفى الفم يساعد ذلك في تقليل التورم- الفانيليا .. لها تأثير مهدئ ويخدر الالم فقط مرريها على المنطقة المصابة.