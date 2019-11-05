Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح مبنى العمارة بكلية الفنون الجميلة بعد ترميمه

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 11:23 ص
جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
Advertisements
أ ش أ
افتتح رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عصام الكردي، مبنى العمارة والنحت بكلية الفنون الجميلة بعد إعادة ترميمه، ووحدة الأرشيف بالكلية.

وقال الكردي، خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس كلية الفنون الجميلة وفق بيان للجامعة اليوم الثلاثاء، إن الجامعة تشهد ثورة هائلة في الإنشاءات بكلياتها ومعاهدها المختلفة .. منوها إلى أنه تم إجراء توسعات في المباني والإنشاءات من خلال أرض الجامعة ببرج العرب، وكذلك المباني الجديدة بأرض الجامعة بأبيس .. لافتا إلى أنه يتم الانتهاء حاليًا من متحف المحفوظات بالجامعة ليضم جميع مقتنيات الجامعة التاريخية.

وأضاف أن الجامعة ستتحول كاملا في نظام الدراسة بمرحلة البكالوريوس بجميع الكليات لنظام الساعات المعتمدة وذلك بحلول سبتمبر 2020 ، كما سيتم استحداث برامج جديدة وإدخال تخصصات جديدة في المجالات الحديثة والمتطورة، وإنشاء كليات جديدة (الحاسبات وعلوم البيانات، الثروة السمكية والأحياء المائية المزمع إنشاؤها) وكذلك الانتهاء من تطوير نادي فاروس البحري وكافتيريات المجمع النظري.

كما تحدث رئيس الجامعة عما تم إنجازه لتطوير منظومة علاج أعضاء هيئة التدريس والعاملين، وتطبيق آلية الدفع الإلكتروني للطلاب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على الاستعدادات النهائية لجامعة الإسكندرية للعام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

جبناهم بالكاميرات.. عميد طب قصر العيني تروى التفاصيل الكاملة لواقعة الزيت على المقاعد

بـ إطلالة محتشمة أنيقة.. 20 صورة تكشف عن موضة أزياء شتاء 2020 للمحجبات

يسيئان معاملتي.. طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة تحرك الرأي العام ضد والديها

وظائف خالية في مصر اليوم.. الإنتاج الحربي تطلب عاملين في هذه التخصصات.. تفاصيل

لإنقاذ صديقتها.. طفلة تفقأ عين تمساح بيدها

نبات شهير يخلصك من تسوس الأسنان ويعطر الفم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضه للدغة ثعبان.. مسن يقطع إصبعه ويكتشف مفاجأة صادمة.. شاهد

شاهد.. رهان يودي بحياة رجل أربعيني والسبب 50 بيضة.. تفاصيل مؤسفة

أكثر السيارات الكورية مبيعا في مصر لعام 2019