رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح مبنى العمارة بكلية الفنون الجميلة بعد ترميمه

افتتح رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عصام الكردي، مبنى العمارة والنحت بكلية الفنون الجميلة بعد إعادة ترميمه، ووحدة الأرشيف بالكلية.



وقال الكردي، خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس كلية الفنون الجميلة وفق بيان للجامعة اليوم الثلاثاء، إن الجامعة تشهد ثورة هائلة في الإنشاءات بكلياتها ومعاهدها المختلفة .. منوها إلى أنه تم إجراء توسعات في المباني والإنشاءات من خلال أرض الجامعة ببرج العرب، وكذلك المباني الجديدة بأرض الجامعة بأبيس .. لافتا إلى أنه يتم الانتهاء حاليًا من متحف المحفوظات بالجامعة ليضم جميع مقتنيات الجامعة التاريخية.



وأضاف أن الجامعة ستتحول كاملا في نظام الدراسة بمرحلة البكالوريوس بجميع الكليات لنظام الساعات المعتمدة وذلك بحلول سبتمبر 2020 ، كما سيتم استحداث برامج جديدة وإدخال تخصصات جديدة في المجالات الحديثة والمتطورة، وإنشاء كليات جديدة (الحاسبات وعلوم البيانات، الثروة السمكية والأحياء المائية المزمع إنشاؤها) وكذلك الانتهاء من تطوير نادي فاروس البحري وكافتيريات المجمع النظري.



كما تحدث رئيس الجامعة عما تم إنجازه لتطوير منظومة علاج أعضاء هيئة التدريس والعاملين، وتطبيق آلية الدفع الإلكتروني للطلاب.

