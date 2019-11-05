أبطال وادي دجلة يحصدون 11 ميدالية بالبطولة العربية للجمباز الفني

توج كل من أبطال المنتخب الوطني للجمباز الفني ونادي وادى دجلة للعبة الجمباز الفني، محمد ناجي وهنا عمرو ومي حازم، بلقب البطولة العربية بتونس، والتي أقيمت في الفترة بين 26- 30 أكتوبر الماضي.



وحصد اللاعب الدجلاوي محمد ناجي 5 ميداليات متنوعة، بواقع 4 ميداليات ذهبية لكل من منافسات الفريق، والفردي العام، وحصان الحلق، والمتوازي، بالإضافة إلى ميدالية فضية في منافسات الحلق، وذلك ضمن منافسات المنتخبات العربية للناشئين.



وعلى صعيد منافسات الناشئات، كرمت اللاعبة الدجلاوية هنا عمرو بميدالية ذهبية لمنافسات الفرق، بالإضافة الى ميداليتين فضيتين في منافسات جهاز حصان القفز وجهاز الحركات الأرضية. كما توجت البطلة الدجلاوية مي حازم بميداليتين ذهبيتين في منافسات الفريق والمتوازي، وميدالية فضية في منافسة عارضة التوازن.