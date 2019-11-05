يورجن كلوب يشيد بهدف تريزيجيه فى مرمى ليفربول

أشاد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، بهدف النجم المصري محمود حسن تريزيجيه الذي سجله في شباك الريدز، ضمن منافسات الجولة الـ 11، من مسابقة الدوري الإنجليزي.



واستطاع ليفربول أن يقلب تأخره بهدف اللاعب المصري محمود حسن تريزيجيه في آخر 4 دقائق من عمر المباراة، إلى فوز بهدفين عن طريق روبرتسون وساديو ماني.



وقال يورجن كلوب في تصريحات عبر موقع ليفربول الرسمي: "هدف تريزيجيه الذي جاء في مرمانا لم يكن بسبب خطأ في تمركز لاعبي ليفربول، وأنما نتيجة عمل رائع من لاعبو أستون فيلا، لا أري أن أحد يلام على الهدف".



وأضاف: "هدفنا دائما الفوز في جميع المباريات، بغض النظر عن أداء الفريق".



ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.