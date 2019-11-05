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رياضة

البدري يستقر على استبعاد لاعبي بيراميدز من معسكر منتخب مصر

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 02:34 م
حسام البدري
حسام البدري
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قسم الرياضة
كشفت مصادر خاصة داخل الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن استقرار حسام البدرى المدير الفنى على استبعاد لاعبي بيراميدز من معسكر المنتخب الجاري بعد قرار الفرنسى سباستيان ديسابر، مدرب بيراميدز برفض انضمام لاعبى الفريق للمنتخب قبل فترة التوقف الدولي.

كان حسام البدرى أعلن ضم 7 لاعبين من بيراميدز وهم رجب بكار ومحمد حمدى وأحمد أيمن منصور وعمر جابر وعبد الله السعبد وإسلام عيسى ومحمد فاروق.

وسادت حالة كبيرة من الغضب بين أعضاء الجهاز الفنى للمنتخب تجاه قرار الفرنسى سباستيان ديسابر، مدرب بيراميدز برفض انضمام لاعبى الفريق للمنتخب قبل فترة التوقف الدولي.
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