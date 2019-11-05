الداخلية تنتقم لرئيس مباحث قوص.. مقتل المتهم الرئيسي بعد 96 ساعة من الحادث.. وزوجة الشهيد: وداعا يا رفيقي

96 ساعة من البحث على مرتكبي واقعة استشهاد الرائد باسم فكرى رئيس مباحث قسم شرطة قوص، مساء الخميس الماضي أثناء حملة أمنية على الخارجين عن القانون.





ونجحت خلالها أجهزة البحث الجنائي فى الثأر من القتلة ومداهمتهم فى أوكارهم الجبلية فى صحارى قنا وتم استهدافهم فى حملات أمنية مكثفة وتم القضاء عليهم، من خلال ذلك التقرير نرصد التفاصيل الكاملة للواقعة منذ بدايتها حتى نهايتها.





الثأر من المتهم الرئيسي





نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بعد ملاحقات أمنية موسعة شملت محافظات الصعيد فى القضاء على المتهم الرئيسى فى حادث استشهاد رئيس مباحث قوص، والهارب من 67 سنة سجنا.





كان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، كلف بسرعة ضبط المتهمين فى واقعة استشهاد الرائد باسم فكرى "رئيس وحدة بمباحث مركز قوص بأمن قنا"، وتم تشكيل فريق بحث مكبر عمل على مدار الساعة لملاحقة مرتكبى الواقعة.





وردت معلومات لمفتشى القطاع وقيادات إدارة البحث الجنائى بأمن قنا مفادها اختباء العنصر الإجرامى شديد الخطورة " و. م. ص" وشهرته البح 27 سنة عاطل مقيم بنجع محروس بدائرة مركز قفط - المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية والسابق اتهامه فى 20 قضية "إطلاق أعيرة نارية , مقاومة سلطات , قتل , خطف سرقة بالإكراه") والمحكوم عليه فى 8 قضايا "4 جنايات - 4 جنح" بالسجن لمدة 65 سنة وحبس سنة و8 أشهر 4 قضايا جنح حبس "سرقة , تبديد , مشروبات كحولية"؛ بمزرعة مهجورة بالظهير الصحراوى بطريق «أسيوط ـــــــ البحر الأحمر» دائرة قسم أسيوط الجديدة.





وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة القطاع وبمشاركة مفتشى القطاع وقيادات إدارة البحث الجنائى بأمن أسيوط مدعومين بمدرعات ومجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى ولدى قيامهم بمداهمة مكان تواجده فوجئت القوات بإطلاق أعيرة نارية تجاههم.





وعلى الفور أحكمت القوات التعامل معه بالمثل إلى أن تم إسكات مصدر النيران ، ونتج عن ذلك التعامل مصرع المتهم وعُثر بجواره على "بندقية آلية و2 خزينة و12 طلقة من ذات العيار ومبلغ 10 آلاف جنيه".









بداية الواقعة





قالت وزارة الداخلية فى بيان لها عن استشهاد الرائد رئيس مباحث مركز شرطة قوص بقنا فى تبادل لإطلاق النيران مع ثلاثة عناصر إجرامية.





البداية عقب تمكن قوة أمنية تابعة لمركز شرطة قوص بمديرية أمن قنا، من استهداف وضبط أحد العناصر الإجرامية الخطرة (مطلوب ضبطه فى أربع قضايا جنائية) وأثناء اصطحابه لديوان المركز، قام اثنان من العناصر الإجرامية يستقلان دراجة نارية بإطلاق النيران تجاه سيارة القوة، وقيام المحكوم عليه المضبوط بالقفز من السيارة فى محاولة للهرب، فبادلتهم القوات إطلاق النيران.





مما أسفر عن استشهاد الرائد باسم فكرى رئيس مباحث مركز شرطة قوص، وإصابة ثلاثة أفراد شرطة من القوة المرافقة ومصرع العناصر الإجرامية مستقلى الدراجة البخارية والمحكوم عليه، وعثُر بحوزة مستقلى الدراجة على (2 بندقية آلية) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.





تلقى اللواء مجدي القاضي،مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص، باستشهاد الرائد باسم فكري، رئيس مباحث قوص، بطلقات نارية، خلال مشاركته فى حملة مداهمات أمنية لضبط الخارجين عن القانون.





كشفت التحريات الأولية فى واقعة استشهاد الرائد باسم فكرى رئيس مباحث قوص بمحافظة قنا، أثناء حملة أمنية على المسجلين خطر بقرية البراهمة مركز قفط فى قنا أن وراء إطلاق النار على قوات وأفراد الشرطة أحد المسجلين خطر يدعى أبوالحسن صديق من عائلة صديق.





وأضافت التحريات أنه أثناء مداهمة الحملة الأمنية لمنزل المتهم بقرية البراهمة التابعة لمركز قفط، ترصد لها مجموعة أفراد من عائلة المتهم بجوار النصب التذكارية لشهداء موقعة البارود، و بادروا بإطلاق النيران تجاه القوة الأمنية فى محاولة لتهريب المتهم.





وأكد مصدر أمنى بأنه تم التحفظ على المتهم أبوالحسن صديق والمستهدف الرئيس فى الحملة الأمنية، كما أنه جارى ضبط بقية المتهمين والمعروف عنهم العمل فى تجارة المخدرات و قطع الطرق على المواطنين، وبعد صدور أحكام قضائية بضبطهم وإحضارهم.





كما تم دعم الحملة الأمنية بقوات إضافية من الأمن المركزى، لملاحقة بقية المجرمين المتهمين بالمشاركة فى مهاجمة قوات الأمن.



