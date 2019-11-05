شاهد.. لاعبو الأهلي يتوجهون إلى برج العرب من أجل معسكر منتخب مصر

أعرب حسين الشحات نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عن سعادته بانضمامه لمعسكر المنتخب الأول، استعدادا لخوض مباراتي الجولة الأولى والثانية من تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2020.



ونشر حسين الشحات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة له بصحبة لاعبي الأهلي المنضمين لمعسكر المنتخب.



ويستعد منتخب مصر لمواجهة كل من كينيا وجزر القمر فى الجولتين الأولى والثانية من منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية 2021.



وغادر 9 لاعبين معسكر الأهلى فى الإمارات من أجل الانضمام إلى المنتخب اليوم وشملت القائمة كلا من: محمد الشناوى ومحمود وحيد وحسين الشحات ورامى ربيعة وعمرو السولية وحمدى فتحى وأحمد فتحى ومحمد مجدى قفشة ومحمد هانى، بعد أن تم اختيارهم من قبل حسام البدرى المدير الفنى للفراعنة.



وكان جميع اللاعبين المحليين داخل الدوري قد انتظموا فى معسكر الفراعنة المقام الآن ببرج العرب بالإسكندرية، ومع انضمام لاعبى الأهلى اليوم سيصبح القوام كامل العدد باستثناء اللاعبين المحترفين بقيادة النجم محمد صلاح.

