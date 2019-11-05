شاهد| لحظة انفجار سيارة مفخخة وسط تل أبيض السورية

عاجل : انفجار سيارة مفخخة في مدينة #تل_أبيض شمالي الرقة مع وقوع اصابات بين المدنيين pic.twitter.com/yWDlrjwczC — Mahmood Talha |أبو مجاهد الحلبي (@mahmoodtalha22) November 5, 2019

أصيب عدد من الأشخاص، اليوم الثلاثاء، جراء انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة تل أبيض الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل المسلحة الموالية لها بريف الرقة الشمالي في سوريا.وقال نشطاء أن الانفجار وقع بالقرب من أبنية تعرف باسم "العنبرجي" في المدينة، ما أدى لأضرار مادية كبيرة في موقع التفجير، بالإضافة لسقوط جرحى.وبعد الانفجار، فرضت الفصائل المسلحة طوقا أمنيا حول المكان، واعتقلت شخصا بتهمة ركنه للسيارة المفخخة التي انفجرت اليوم الثلاثاء.وذكرت وكالة أنباء "هاوار" الكردية أن الانفجار وقع بجانب عمارة العنبرجي في حي الجسر وسط المدينة.وجدير بالذكر أن انفجارا مماثلا وقع في الـ2 من الشهر الجاري في مدينة تل أبيض، خلف قتلى وجرحى.