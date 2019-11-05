Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

شاهد| لحظة انفجار سيارة مفخخة وسط تل أبيض السورية

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 03:50 م
لحظة انفجار سيارة
لحظة انفجار سيارة مفخخة وسط تل أبيض السورية
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
أصيب عدد من الأشخاص، اليوم الثلاثاء، جراء انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة تل أبيض الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل المسلحة الموالية لها بريف الرقة الشمالي في سوريا.

وقال نشطاء أن الانفجار وقع بالقرب من أبنية تعرف باسم "العنبرجي" في المدينة، ما أدى لأضرار مادية كبيرة في موقع التفجير، بالإضافة لسقوط جرحى.

وبعد الانفجار، فرضت الفصائل المسلحة طوقا أمنيا حول المكان، واعتقلت شخصا بتهمة ركنه للسيارة المفخخة التي انفجرت اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة أنباء "هاوار" الكردية أن الانفجار وقع بجانب عمارة العنبرجي في حي الجسر وسط المدينة.

وجدير بالذكر أن انفجارا مماثلا وقع في الـ2 من الشهر الجاري في مدينة تل أبيض، خلف قتلى وجرحى.

شاهد| لحظة انفجار سيارة مفخخة وسط تل أبيض السورية
شاهد| لحظة انفجار سيارة مفخخة وسط تل أبيض السورية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصادر سورية: مقتل 10 أشخاص في انفجار سيارة مفخخة بمحافظة حلب

انفجار سيارة مفخخة بريف الرقة الشمالي في سوريا

عشرات القتلى والجرحى.. انفجار سيارة في عفرين السورية.. فيديو

ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير سيارة مفخخة شمالي سوريا إلى 19 قتيلا و29 جريحا

ترشيحاتنا

إلغاء رخصة طيار مدى الحياة بعد ارتكابه مخالفة بسبب صديقته.. شاهد

بـ إطلالة محتشمة أنيقة.. 20 صورة تكشف عن موضة أزياء شتاء 2020 للمحجبات

تعالوا خدوا عيالكم| الشرطة تغلق حضانة بسبب التحرش بـ الأطفال

لإنقاذ صديقتها.. طفلة تفقأ عين تمساح بيدها

جبناهم بالكاميرات.. عميد طب قصر العيني تروى التفاصيل الكاملة لواقعة الزيت على المقاعد

عزمني من البرنس.. تركي آل الشيخ يكشف كواليس عزومة الخطيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إلغاء رخصة طيار مدى الحياة بعد ارتكابه مخالفة بسبب صديقته.. شاهد

شاهد.. طفل يلقى مصرعه بعد تعرضه للطعن أثناء نومه.. من القاتل؟

سيدة حامل تتصدى للصوص مسلحين هددوا زوجها وطفلتها.. لن تصدق ما فعلته