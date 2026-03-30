المشدد 10 سنوات لزوج اعتدى على ابنة زوجته

قضت محكمة الجنايات وأمن الدولة بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات لمتهم بتهمة معاشرته نجلة زوجته معاشرة الأزواج برضاها وهي التي لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها - بدون علم والدتها ( زوجته ).

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد رزق مرعي والمستشار وائل مكرم.

كشفت التحقيقات أن تلك العلاقة تسببت في حملها سفاحا - بجرم يستنكره الطبع السليم والنفس السوية - قاصداً في ذلك هتك عرضها - وذلك حال كون المجني عليها اقل من ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة وحال كون المتهم من المتوليين رعايتها وله سلطة عليها .