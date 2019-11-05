الشرطة الإسرائيلية تعتقل شخصا بتهمة التحريض على قتل نتنياهو وعائلته

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، رجلا في الخامسة والخمسين من عمره، بسبب نشره منشورا على مواقع التواصل الاجتماعي، حرض فيه على قتل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وزوجته وابنه.



وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن المنشور تم نشره بالأمس من حساب يحمل اسم تسيفكا سيفيج، ويدعو الشرطة الإسرائيلية إلى توجيه التحركات نحو تشييع جنازة الثلاثة "نتنياهو وزوجته وابنه".



وكانت الشرطة الإسرائيلية قد فتحت، أمس الاثنين، تحقيقا في التحريض على قتل نتنياهو، بعد شكوى تقدم بها رئيس الوزراء.



