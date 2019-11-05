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ديني

البحوث الإسلامية: أعمال علمية جديدة قريبا عن تفنيد الشبهات ضد الإسلام

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 07:02 م
محمد صبري عبد الرحيم
عقدت لجنتا إحياء التراث الإسلامي والعقيدة والفلسفة اجتماعهما اليوم بحضور أعضاء من المجمع ومساعدي الأمين العام للشئون العلمية وشئون الواعظات وأساتذة الجامعة والباحثين، وذلك في إطار الانعقاد الدوري للجان المجمع والمناقشة المستمرة للقضايا المعاصرة والمطروحة على الساحة.

وقال الدكتور نظير عيّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية إن جلسات لجنة إحياء التراث شهدت مناقشة علمية متميزة لما تم إقراره من موافقات على إصدار بعض المخطوطات، مع مناقشة آلية استمرار عمل اللجنة في اختيار بعض المخطوطات التي سيتم تحقيقها خلال الخمس سنوات المقبلة.

أضاف الأمين العام أن لجنة العقيدة والفلسفة استعرضت أيضًا مجموعة من الأعمال العلمية التي تمت مراجعتها تمهيدًا لإصدارها خلال الفترة المقبلة ومنها ما يتعلق بجهود الأزهر ومواجهته للشبهات المثارة حول صحيح الإسلام، فضلا عن أعمال أخرى تتناول جانب الأخلاق وفلسفته في الإسلام.
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