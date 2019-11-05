Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بقيادة البلايلي.. الأهلي السعودي يمطر شباك الجندل برباعية في كأس الملك.. فيديو

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 09:46 م
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
حجز النادي الأهلي السعودي، بطاقة التأهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على الجندل الذى يلعب في الدرجة الثانية، بأربعة أهداف مقابل هدف.

ونجح الجندل في تحقيق مفاجأة كبرى في أول 45 دقيقة، بعد أن نجح في إنهاء الشوط الأول، متقدمًا بهدف نظيف سجله فهد العنزي، في الدقيقة 23.

وفي الشوط الثاني، انتفض النادي الأهلي، ليسجل رباعية كاملة، بدأها النجم الجزائري يوسف بلايلي، الذي أحرز أول أهدافه بقميص الراقي، وذلك في الدقيقة 49.

وبعد التعادل (1-1)، نجح الأهلي في التقدم بالنتيجة (3-1)، في دقيقتين فقط، حيث سجل الثاني سلمان المؤشر في الدقيقة 58، قبل أن يحرز حسين المقهوي الثالث في الدقيقة 60.

ونجح النجم البرازيلي لوكاس ليما، في تسجيل الهدف الرابع والأخير للأهلي في المباراة، في الدقيقة 77، ليتأهل الفريق رسميًا إلى دور الـ32.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأهلي يخسر أولى مبارياته التحضيرية استعدادا للدوري السعودي

الهلال السعودي يطيح بالسد القطري من قبل نهائي أبطال آسيا في مباراة دراماتيكية..فيديو

ملخص وأهداف مباراة الهلال السعودى والسد القطرى بدورى أبطال أسيا.. فيديو

شاهد.. يوسف البلايلي يرفض مصافحة جروس أثناء خروجه من ديربي جدة

الدوري السعودي.. التعاون يمطر شباك الشباب بثلاثة أهداف.. فيديو

بحضور النيجيري أحمد موسى لأول مرة | النصر يمطر شباك أبها بـ4 أهداف فى الدوري السعودي

ترشيحاتنا

السيسي يستشهد بآية قرآنية في رسالة خاصة للمصريين| شاهد

إلغاء رخصة طيار مدى الحياة بعد ارتكابه مخالفة بسبب صديقته.. شاهد

بعد خروجها من العمليات .. تطورات الحالة الصحية للفنانة القديرة نادية لطفى

بـ ملابس شتوية وبدون مكياج.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار فى برلين| صور

ننشر موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

اخبار الرياضة.. الخطيب يعزم تركي آل الشيخ من البرنس.. حالة غضب داخل منتخب مصر.. هل يرحل جنش عن الزمالك

Advertisements

شاهد| لحظة اعتداء لاعبي الزمالك على لاعب الأهلي

إنبي يعمق جراح الزمالك قبل مباراتهما فى الدوري المصري الممتاز

مشاجرة وحرب شوارع في الأهلي بسبب كوبري إيهاب أمين للاعب الزمالك.. فيديو

صدمة في المنتخب .. إصابة محمد الشناوي في مران الفراعنة .. تفاصيل

بعد إعلان الصلح مع الخطيب.. تركي آل الشيخ يلقي كلمة مباشرة بعد قليل

اشتباكات واعتراضات .. الأهلى يفوز على الزمالك 92_80 فى كأس مصر لكرة السلة.. فيديو

بث مباشر .. مباراة الأهلي والزمالك فى ثمن نهائي كأس مصر لكرة السلة

عقب الصلح بين تركي والخطيب..عدلي القيعي يوجه رسالة صادمة لـ جماهير الأهلي

كأس مصر لكرة السلة.. لاعبو الزمالك يتركون ملعب المباراة بسبب جماهير الأهلي

بعد إصابة جوميز القاسية.. الإتحاد الإنجليزى يتخذ قرارا عاجلا بخصوص سون لاعب توتنهام

على طريقة رمضان صبحي.. لاعب الأهلي يستفز الزمالك بطريقة مثيرة في مباراة السلة ..فيديو

بعد تفوق الزمالك عليه في أبطال أفريقيا.. جينيراسيون خارج الكونفدرالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. وادى الحيتان في الفيوم منطقة تراث عالمى لحيتان قبل 40 مليون سنة

مروة نصر تشعل حفل الأكاديمية الدولية للإعلام.. صور

هانتعشى إيه النهاردة .. قرص بطاطس بالجبنة والطماطم وسلطة خيار ألمانية.. والحلو: كسكسي بالفواكه