بقيادة البلايلي.. الأهلي السعودي يمطر شباك الجندل برباعية في كأس الملك.. فيديو

حجز النادي الأهلي السعودي، بطاقة التأهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على الجندل الذى يلعب في الدرجة الثانية، بأربعة أهداف مقابل هدف.



ونجح الجندل في تحقيق مفاجأة كبرى في أول 45 دقيقة، بعد أن نجح في إنهاء الشوط الأول، متقدمًا بهدف نظيف سجله فهد العنزي، في الدقيقة 23.



وفي الشوط الثاني، انتفض النادي الأهلي، ليسجل رباعية كاملة، بدأها النجم الجزائري يوسف بلايلي، الذي أحرز أول أهدافه بقميص الراقي، وذلك في الدقيقة 49.



وبعد التعادل (1-1)، نجح الأهلي في التقدم بالنتيجة (3-1)، في دقيقتين فقط، حيث سجل الثاني سلمان المؤشر في الدقيقة 58، قبل أن يحرز حسين المقهوي الثالث في الدقيقة 60.



ونجح النجم البرازيلي لوكاس ليما، في تسجيل الهدف الرابع والأخير للأهلي في المباراة، في الدقيقة 77، ليتأهل الفريق رسميًا إلى دور الـ32.