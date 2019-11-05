أبرزها الإفراط في الإجهاد والتعب .. أسباب الشد العضلي في الساق

أسباب الشد العضلي في الساق، متعددة، حيث إن الشد العضلى هو امتداد أو تمزق من ألياف العضلات في الساق، نتيجة التعب والاستخدام غير السليم للعضلات، أو انحناء القدم فجأة إلى أعلى، وخاصة عند الرياضيين، فالشد العضلى أمر شائع مع لاعبي التنس والركض، أو قد يحدث عند ثني قدمك للأعلى أو انزلق كعبك على حافة الرصيف.



يتسبب الشد العضلى فى الساق فى الشعور بالألم وقد تحد من الحركة داخل مجموعة العضلات المصابة، ونظرا لتعدد أسبابه نرصد لكم فى السطور التالية اسباب الشد العضلى فى الساق.



أسباب الشد العضلي في الساق



1- يحدث الشد العضلى نتيجة الإحماء الخاطئ والقيام بحركة خاطئة قبل النشاط البدني

2-ضعف المرونة

3- الإفراط في الإجهاد والتعب

4- التعرض إلى الانزلاق القدمين

5- القفز

6- رفع شيء ثقيل

7-قد يحدث الشد العضلى نتيجة ممارسةرياضات مثل التجديف أو التنس أو الجولف أو البيسبول



أعراض الشد العضلى فى الساق



1-ظهور مفاجئ للألم

2- وجع شديد

3- نطاق محدود من الحركة

4-كدمات وتورم

5-تشنجات العضلات



علاج الشد العضلى فى الساق



1- الراحة



2- وضع الثلج لمدة 20 دقيقة مباشرة بعد إصابة العضلات الأمر الذى يقلل من التورم.



3- لف المنطقة المصابة بضمادة مرنة حتى ينخفض ​​التورم. احرص على عدم التفاف المنطقة بإحكام شديد، وذلك لتقليل الدورة الدموية.



4- إبقاء العضلات المصابة مرفوعة فوق مستوى قلبك.



5- استخدم أدوية مضادة للالتهابات حتى تساعد في الحفاظ على الألم والتورم.



الوقاية من الشد العضلي فى الساق



1- عدم الجلوس في وضعية واحدة لفترة طويلة، حيث يُنصح بأخذ فترات راحة متكررة للتحرك وتغيير الموقف، مع استخدم كرسيًا يوفر دعمًا جيدًا لأسفل الظهر، أو استخدم وسادة للدعم فى محاولة للحفاظ على مستوى ركبتيك مع الوركين.



2- الحفاظ على الموقف الجيد عند الوقوف والجلوس إذا كنت تقضي وقتًا طويلًا في أحد المواضع، فحاول تغيير وضع قدم واحدة ثم الأخرى على مسند قدم منخفض، هذا يمكن أن يساعد في تقليل الضغط على عضلات الظهر.



3- رفع الأشياء بعناية، حافظ على استقامة ظهرك ، وثني على الركبتين ، وارفع دائمًا بأرجلك، امسك الوزن بالقرب من جسمك، لا ترفع وتطور في نفس الوقت.



4- اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع السقوط، مثل تجنب الأسطح الزلقة، والحفاظ على أرضياتك غير مرتبة.



5- فقدان الوزن



6- ارتداء الأحذية التي تناسب بشكل صحيح.



7-يمكن للتمرينات المنتظمة أن تبقي عضلاتك صحية وقوية، ولكن التقنيات المناسبة لها أهمية حاسمة في منع إجهاد العضلات.



مصدر المعلومات موقع healthline.