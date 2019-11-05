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رياضة

سالزبورج يفرض التعادل الإيجابي أمام نابولي في دوري الأبطال

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 11:10 م
نابولي
نابولي
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محمد رشاد
فرض فريق الكرة بنادي سالزبورج النمساوي التعادل الايجابي بنتيجة 1-1 على أحداث الشوط الأول أمام مضيفه نابولي، فى المباراة التى تجمع بينهما في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

تقدم سالزبروج عن طريق نجمه الهداف النرويجي إيرلينج هالاند فى الدقيقة 11 من ضربة جزاء ، قبل ان يدرك التعادل لنابولي اللاعب هيرفينغ لوزانو فى الدقيقة 44 لتنتهى أحداث الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1 .

ويحتل ليفربول المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط من فوزين وهزيمة وحيدة، بينما يتصدر نابولي برصيد 7 نقاط، ويأتي ريد بول سالزبورج في المركز الثالث بثلاث نقاط، ثم جينك بنقطة وحيدة في المؤخرة.

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